На Луганщине идет основная фаза наступления врага: свежие карты боев в Украине

Темп наступления врага удалось снизить на нескольких направлениях

Российские войска уже могли перебросить большинство своих боеспособных подразделения на передовые позиции в Луганской и Донецкой областях, а также в некоторых частях Запорожской области. В Луганской области идет основная фаза наступления и врагу может не хватать свободных резервов для увеличения интенсивности наступления в феврале.

Российские вооруженные силы продолжают сталкиваться с проблемами при воссоздании боевых частей, особенно танковых частей, сообщается в отчете Института изучения войны. Украинские силы тем временем не успевают с переброской танков от союзников — речь идет только о 50 к апрелю из 320.

Вражеские войска наступают на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. Атаки врага за сутки, по данным Генштаба ВСУ отбиты в районах Гряниковки Харьковской области, Белогоровки Луганской области, Васюковки, Дубово-Васильевки, Берховки, Бахмута и Ивановского Донецкой области.

Карта боев в Украине

Восток Украины

В российском источнике заявляется, что россияне перешли госграницу в Харьковскую область. Враг продолжает наступать северо-западнее Сватово и в районе Кременной. Оккупанты заявили про укрепление украинских позиций к западу и северо-западу от Кременной. По данным аналитиков DeepState, враг атаковал со стороны Площанки и Кременной безуспешно, темп врага идет на спад.

Карта боев в Харьковской и Луганской области

Известные данные об оборонительных сооружениях и частях врага

Враг мог достичь успеха в северных пригородах Бахмута и на восточных окраинах города. Враг пытается усилить давление на юге от города, но безуспешно. Российские войска пытаются прорваться в Берховку и Ягодное, но и здесь удалось сбить темп наступления врага. Продолжаются бои на Авдеевском направлении в районе Красногороки и в Марьинке. Враг продолжает наступление в районе Угледара.

Карта боев в Донецкой области

Юг Украины

Вражеские источники заявляют об активности россиян возле Новоданиловки Запорожской области. В Мелитополь прибыли вагнеровцы. Украинская артиллерия бьет по скоплениям врага.

Линия фронта в Запорожской области

Линия фронта в Херсонской и Николаевской области

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на западе опасаются, что россия может переломить ход боев. Считается, что оборона Украины скоро перейдет в критическую фазу.