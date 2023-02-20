Португалия нашла исправные танки для ВСУ: когда отправит в Украину

Украина вскоре получит танки от Португалии

Португалия, которая недавно согласилась присоединиться к танковой коалиции, готова отправить первые Leopard 2 Украине в скором времени.

Как информирует CNN со ссылкой на заявление Минобороны страны, речь идет о передаче трех "Леопардов" в модификации 2А6.

"Решение было принято в рамках текущих контактов с союзниками и партнерами", — говорится в сообщении.

Отмечается, что таким образом передача этой боевой техники состоится уже в марте.

В сообщении также указано, что передать танки западного образца уже согласились несколько стран, однако в большинстве случаев неясно в каком количестве, и в какие сроки это будет осуществлено.

Стоит добавить, что ранее в Португалии заявляли, что хоть страна и готова передать некоторое количество своих танков на нужды ВСУ, однако проблема заключалась в том, что все имеющиеся на вооружении экземпляры находятся в неисправном состоянии.

Как сообщалось ранее, в понедельник министр обороны Алексей Резников сообщил, что Украина получит от Запада достаточное количество танков "Леопард 2" для формирования двух батальонов. Кроме того, ВСУ получат большое количество танков "Леопард 1".