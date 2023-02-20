"Есть нервозность": Зеленский высказался о наступлении россии, а ВСУ дали прогноз

россия может готовить некоторые провокации, но она уже на так сильна, как раньше

Президент Украины Владимир Зеленский высказал свое мнение по поводу информации о новом наступлении россии в годовщину её вторжения в нашу страну. По его мнению в эти даты действительно может состояться реванш страны-агрессора.

Об этом он рассказал в интервью немецкой газете Die Welt.

По мнению Зеленского россияне уже не так сильны, как в начале войны, хотя и даже тогда у них не было достаточно ресурсов для оккупации Украины.

"На этой неделе действительно может быть реванш со стороны россии, говорят, следует ожидать наступления. Соответственно есть нервозность. Некоторые регионы Украины так живут с 2014 года. Но русские уже не так сильны, как год назад — даже тогда у них не было ресурсов, чтобы оккупировать нашу страну. Сегодня они ослабли, а мы стали сильнее. Кроме того, у них нет такой мотивации, как у наших солдат. Мы сражаемся в своей стране, мы защищаем наши дома и семьи. Когда мы проигрываем, мы действительно теряем все: наши дома, членов нашей семьи . Мы живем здесь", — говорит президент.

Стоит отметить, что в ВСУ уже сделали несколько предупреждений насчет 24 февраля. Согласно последнему из них, 23 и 24 февраля может быть несколько волн атак со стороны россии.

"Готовятся некоторые возможные провокации. Они могут быть и на 23 число – день защитника отечества. Следующий – годовщина вторжения. Поэтому можно ожидать нескольких волн атак на эти даты. Ожидать нужно и нестандартных действий врага и возможное обострение", — сказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Напомним, ранее мы писали о том, что россия готовится объявить о взятии Бахмута к годовщине вторжения, однако есть одно "но".

Также мы сообщали о том, что Данилов назвал даты нового масштабного удара россии.