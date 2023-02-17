Все решится 24 февраля: военный аналитик описал возможный план кремля

Cейчас мы можем наблюдать на фронте это "первый этап" нового наступления

В украинском и не только обществе продолжает обсуждаться тема новой масштабной атаки россиян. При том, что некая активизация на фронте уже началась, это может быть только первым этапом.

Такое мнение высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в интервью "Орестократии".

По мнению эксперта, то что сейчас мы можем наблюдать на фронте это "первый этап", подготовка к этой новой атаке.

"Подготовка это может быть даже разведка боем. Именно такую разведку боем мы можем наблюдать возле Кременной, Сватовский сектор. Там небольшие группы без поддержки артиллерии и даже огневой поддержки ББМ (Боевых бронированных машин — Ред.) осуществляют штурмовые действия. То есть какие-то неполноценные штурмовые действия исключительно ради разведки, выявления наших позиция, ресурсов и т.д", — говорит Коваленко.

Коваленко предполагает, что данный этап может растянуться еще на недели или полторы потому, что спустя это время наступит 24 февраля — годовщина полномасштабного вторжения. Именно на эту дату, думает эксперт, припадет максимальная активизация противника.

"Именно то, что многие настывают наступлением — оно начнется 24 февраля. Оно будет посвящено не только годовщине вторжения, а и еще некоторым моментам. Ну, например, там будет выступление путина, а это информационное сопровождение, но самое главное то, что до 24 февраля россия сможет накопить еще боекомплект ракетного оружия для нанесения удара по Украине. Они могут это скомбинировать, чтобы придать этому какую-то большую значимость. Кроме этого воспользоваться тем, что если им удастся как-то повысить эффективность ракетного удара и если у них получится на какое-то время повредить нашу энергосистему, погрузить Украину в какой-нибудь временный блэкаут и воспользоваться этим. Потому, что когда в стране условный блэкаут то это информационный вакуум, когда информационный вакуум возможно информационную среду наполнять чем угодно — фейками, манипуляциями. Следовательно: удар, наступление, выступление путина, морально-психологическое давление на население", — считает Коваленко.

Напомним, ранее мы писали о том, что названо приоритетное для оккупантов направление во время их нового наступления.

Также мы сообщали о том, что Владимир Зеленский рассказал, что Украина готовится к контрнаступлению