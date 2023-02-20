россия готовится объявить о взятии Бахмута к годовщине вторжения, однако есть одно "но"

Российская пропаганда готовится объявить о своих "успехах" на фронте к годовщине полномасштабной войны, даже если в реальности оккупанты их не достигнут

Несмотря на то, что Вооруженные силы Украины продолжают удерживать Бахмут Донецкой области, где сейчас ведутся самые жестокие бои с оккупантами, к 24 февраля россия все же может объявить о захвате этого многострадального города.

Об этом сообщили в новой сводке разведки Министерства обороны Великобритании, отметив, что военное руководство рф может объявить о "взятии" Бахмута к годовщине ведения полномасштабных боевых действий, даже если реальная ситуация будет другой и населенный пункт останется под контролем украинских защитников.

Кроме того, в британском военном ведомстве еще раз подтвердили то, что оккупационная армия несет на Донбассе огромные потери. В частности, ВСУ удалось полностью "демилитаризовать" под Угледаром две элитные бригады морской пехоты рф — 40-ю и 155-ю.

Также отмечается, что руководство страны-агрессора оказывает сильное давление на военных и это не связано с определенными военными проблемами. кремлю просто крайне необходимо достичь хотя бы каких-либо ощутимых результатов к 24 февраля.

Напомним, что, по оценкам военных экспертов, украинская армия имеет все шансы удерживать город до весны. Однако будет ли в этом такая неотложная проблема — вопрос остается открытым.

Ранее "Телеграф" также сообщал, как президент Владимир Зеленский объяснил, для чего ВСУ продолжают удерживать Бахмут.