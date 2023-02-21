Так выглядит хайп: Трамп насмешил обещанием завершения войны в Украине (видео)

Трамп еще раз планирует баллотироваться в президенты, поэтому стремится улучшить имидж

Экспрезидент США Дональд Трамп, уже начавший подготовку к очередным президентским выборам, пообещал закончить российско-украинскую войну всего за 24 часа. Сделать это он сможет, конечно же, только в случае своей победы после звонка украинскому и российскому лидерам. Такое заявление весьма неоднозначно звучит на фоне того, что часть республиканцев соглашается, чтобы Украина пожертвовала россии свои территории.

Свое громкое заявление Трамп сделал во время выступления перед избирателями в городе Вест-Палм-Бич, Флорида, передает Clash Report. О войне в Украине он вообще сделал после того, как некоторые из сторонников у него спросили, каким образом можно урегулировать войну между Украиной и россией.

По словам политика, он "гарантирует" решение вопроса войны, инициировав необходимость переговоров.

"Я позвоню двум людям — путину и Зеленскому. Я скажу им: "Нам нужно встретиться". Я гарантирую, что смогу решить этот вопрос, — говорит Дональд Трамп. — Мы заключим договоренность в течение 24 часов".

Интересно, что подобные убеждения Трампа большинством людей сразу воспринялись как поиск хайповой темы для избирательной кампании, а не реальные обещания. Наиболее показателен тот момент, что словам политика не верят как украинцы, так и россияне. Кое-кто же и вовсе интересуется, что Трампу мешает позвонить Путину и Зеленскому сейчас, ведь несмотря на отсутствие президентского статуса, он имеет весьма серьезное влияние на политику.

Напомним, что это не первое громкое заявление Трампа по Украине за последние несколько месяцев. В частности, он высказался по поводу передачи Киеву американских танков Abrams, отметив, что следующим шагом может стать уже ядерная война.

Также "Телеграф" писал, что весьма противными изречениями в сторону нашей страны выделился и Дональд Трамп-младший, сын бывшего американского президента. Впрочем, ему быстро и довольно метко ответили пользователи сети.