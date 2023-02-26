Чи зможе Україна пожертвувати Кримом заради членства в ЄС та гарантій: Шмигаль дав чітку відповідь

Шмигаль вважає, що суспільство не допустить жодних поступок

Про жодні територіальні поступки російському агресору не може йтися. Зміну кордонів не допустить українське суспільство і, крім того, це також буде неприйнятним компромісом для Європи.

Про це Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів в інтерв’ю німецькому виданню Focus, повідомляється на сайті Кабінету міністрів України.

"Ми – суверенна країна з міжнародно визнаними кордонами. Єдиний компроміс – повне виведення російських військ з України до кордонів 1991 року. Росіяни повинні припинити стріляти, зупинити агресію та залишити нашу територію. Я вважаю, що зміна кордонів була б неприйнятною компромісом і для Європи" — сказав Шмигаль.

За його словами, заморожування конфлікту буде лише на руку країні-сгресору, а потім це призведе до її однієї великої війни. Тому такий варіант для України є неприйнятним.

Також Шмигаль відповів журналістам на запитання, чи готова Україна поступитися територією, якщо вона швидко отримає членство в ЄС та сильні гарантії безпеки для решти країни, що такого не станеться. Наша країна не піде на територіальні компроміси.

"Україна не бачить жодних компромісів щодо своєї територіальної цілісності. Суспільство цього не допустить. Тисячі наших найкращих людей загинули не для того, щоб ми шукали компроміс із кривавим терористом та агресором, який шантажує весь світ", — підкреслив Прем’єр-міністр.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що президент України Володимир Зеленський під час прес-конференції до роковин російського вторгнення на територію нашої країни, дав прогноз щодо звільнення Криму.