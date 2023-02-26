Сможет ли Украина пожертвовать Крымом ради членства в ЕС и гарантий: Шмыгаль дал четкий ответ

Шмыгаль считает, что общество не допустит никаких уступок

Ни о каких территориальных уступках российскому агрессору не может идти и речи. Изменение границ не допустит украинские общество и, кроме того, это также будет и неприемлемым компромиссом для самой Европы.

Об этом Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал в интервью немецкому изданию Focus, сообщается на сайте Кабинета министров Украины.

"Мы – суверенная страна с международно признанными границами. Единственный компромисс – полный вывод российских войск из Украины в границы 1991 года. Россияне должны прекратить стрелять, остановить агрессию и покинуть нашу территорию. Я считаю, что изменение границ было бы неприемлемым компромиссом и для Европы", — сказал Шмыгаль.

По его словам, замораживание конфликта будет только на руку стране-сгрессору, а затем это приведет к ее одной большой войне. Поэтому такой вариант для Украины является неприемлемым.

Также Шмыгаль ответил журналистам на вопрос о том, готова ли Украина уступить территорию, если она быстро получит членство в ЕС и сильные гарантии безопасности для остальной страны, что такого не произойдет. Наша страна не пойдет на территориальные компромиссы.

"Украина не видит никаких компромиссов относительно своей территориальной целостности. Общество этого не допустит. Тысячи наших лучших людей погибли не для того, чтобы мы искали компромисс с кровавым террористом и агрессором, шантажирующим весь мир", — подчеркнул Премьер-министр.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции к годовщине российского вторжения на территорию нашей страны, дал прогноз по освобождению Крыма.