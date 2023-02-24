"Все зависит от нас": Зеленский дал прогноз по освобождению Крыма

Президент рассказал о том, какие шаги предпринимает Украина для возвращения Крыма

Украина ведет подготовку к тому моменту, когда сможет провести деоккупацию Крыма, накапливая силы и оружие.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, которую транслировали в YouTube-канале Офиса президента.

По его словам, каждый житель нашей страны мечтает, чтобы следующий шаг ВСУ был решающим и победным, поэтому во время общения со СМИ многие не выдерживают и выражаются об этом эмоционально.

При этом, Зеленский отметил, что речь может идти даже о представителях государства.

"Надо работать. Поэтому, отвечая на вопрос о шагах, я могу сказать одно – все зависит от нас", — добавил он.

Глава государства добавил, что Украина готовится морально и технически к шагу по освобождению Крыма и для этого формирует наступательные бригады, отправляет людей на обучение и запасается оружием.

"Дальше будут соответствующие справедливые деоккупационные шаги и дай Бог нам, чтобы они были удачными", — сказал Зеленский.

Напомним, ранее заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Анатолий Стельмах рассказал "Телеграфу", что будет с Крымом после возвращения под контроль Украины.