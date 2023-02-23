На Западе все больше людей понимают, что возвращение Крыма возможно - Politico

Все меньше людей верят в "красные линии" путина и в мир в Украине без Крыма

Хотя в США по прежнему с опаской относятся к возращению Украиной её полуострова Крым, оккупированного россией еще в 2014 году, в целом на Западе эта идея становится все более популярной. Некоторые даже считают, что без деоккупации Крыма не может существовать прочного мира.

Об этом сообщает влиятельное американское издание Politico.

В материале отмечается, что еще год назад многие не верили в то, что Украине удастся выжить, не говоря уже о возвращении Крыма.

"Хотя претензии россии на эту провинцию, возможно, в глазах Запада не были законными, союзники Украины, похоже, согласились с идеей, что Крым якобы занимает особое место в российской мифологии, и они не были уверены, что с этим стоит бороться", — пишут журналисты.

Однако, спустя год полномасштабной войны, кажется эти взгляды постепенно меняются.

"В последние несколько месяцев, когда украинские войска продолжают отвоевывать регионы у российских войск, западные голоса начали вновь обращаться к теме, которую они долгое время отмахивались: Крыму", — говорится в материале.

Вместо того, чтобы рассматривать полуостров как придаток россии, все большее число экспертов и политиков начали утверждать, что восстановление украинского контроля над Крымом может быть ключевым компонентом любого прочного мира — и что все чаще только украинский суверенитет над регионом может гарантировать стабильность не только в Украине, но и в Европе в целом.

При этом, подчеркивают журналисты, такая точка зрения еще не является консенсусом, но в разговорах и комментариях взгляды явно начали меняться, особенно среди экспертного сообщества, которое все больше рассматривает украинские усилия по возвращению Крыма как осуществимые и необходимые.

"Благодаря полномасштабному путинскому вторжению миф о том, что россия имеет какое-то право на Крым, фактически рухнул на Западе. И от Вашингтона до Лондона и Брюсселя начала просачиваться реальность того, что с точки зрения военного успеха российский сюзеренитет над Крымом должен прекратиться, прежде чем можно будет найти какой-либо прочный и стабильный мир", — говорится в статье.

Кроме того, объяснить данный продолжающийся сдвиг в западном восприятии Крыма может объяснятся и понимаем важности полуострова в этой войне. Так, например, оккупация Крыма позволяет российским военным угрожать украинским позициям с юга и дает российскому Черноморскому флоту передовую базу для нанесения дальних ударов.

"Но в других местах и в гораздо более широком смысле западные наблюдатели приходят к тому, о чем уже давно говорят украинцы: что претензии России на полуостров пропитаны близорукими, вводящими в заблуждение мифами, ни один из которых не выдерживает критики", — говорится в статье.

Еще одним представлением, которое уходит, говорится в материале, являются "красные линии", которые россия проводит в вопросе по Крыму. Они "размываются" украинскими войсками, которые регулярно наносят ВСУ по оккупантам на новых аннексированных россиях территориях, которые она теперь также считает своими, но ничего сверхъестественного после этих ударов не происходит.

"С последними заявлениями путина об аннексии региона, который, по словам Путина, представлял собой "духовное единство" россиян, теперь ничем не отличался от таких мест, как Луганск или Запорожье, которые украинские войска продолжают освобождать. Эти аннексии еще больше подрывают самые актуальные и действенные угрозы россии. Учитывая, как Украина продолжает наносить удары по территориям, на которые россия претендует в других местах, и как взрывы продолжают сотрясать сам Крым без какой-либо ядерной войны, предполагаемые красные линии Москвы становятся все более размытыми, вплоть до полного исчезновения", — пишет Politico.

Напомним, ранее мы писали о том, что будет с Крымом по возвращении в Украину.

Также мы сообщали о том, что Украина сможет освободить Крым до конца лета, но генерал Ходжес назвал условие.