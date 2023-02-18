"Вернем все, вплоть до Крыма": что американцы говорят об Украине и войне с РФ (опрос)

Девушка встретилась с приятными людьми, поддерживавшими Украину, хотя они и не знали, где она

Руслана Бойко недавно перебралась в США. Теперь она опрашивает прохожих на улице, что они знают об Украине. Как видно из ее видео, знают немногое — преимущественно о войне, но некоторые могут сказать и некоторые другие интересные детали. К примеру, один из опрошенных заявил, что поражен танцевальным коллективом из Украины — вероятно, он говорил о Light Balance Kids или их старших коллегах, поразивших американцев своим номером на шоу America’s Got Talent.

Сейчас у Русланы десятки таких видео в ТиkTok. Интересные ролики мы публикуем в статье. Вот что говорят прохожие в американских городах об Украине.

Эта девушка жила в Украине и имеет три любимых вещи: Я многое знаю об Украине, потому что имела возможность там пожить. Но первая вещь, которую лично люблю — это национальная одежда. На втором месте у меня борщ – это номер один, лучшая еда на свете. И три – это прекрасные храмы. Если вы сможете попасть в Украину, в Киев, нужно посетить всю эту красоту.

Мужчина: Я знаю, что они рядом с россией. Они общаются на русском и у них есть политическая проблема с россией.

Девушка из Индии молится об Украине: Я молюсь о них каждый день. Многие мои друзья родом из Украины. Но я рада, что они здесь. В наилучших условиях. Я молюсь о том, что они проходят. Я хочу, чтобы больше людей приезжало сюда и получило нужные ресурсы. Но я знаю, что моя страна Индия много помогает Украине.

Парень обнял украинку: Я знаю, что сейчас происходит много грязи. Это ужасно. Мои родители сказали мне смотреть новости, поэтому я стараюсь быть осведомленным. Сейчас в мире многое происходит. Это ужасно.

Однако большинство не знают ничего. Девушка говорит: Честно говоря, я ничего не знаю. Это Восточная Европа. Я знаю, что идет война с россией, Я действительно не понимаю почему. Знаю, что происходят ужасные вещи. Бомбардировки.

Эта группа людей – муж Джон, женщины Силиджер и Орха – родом из Беверли Хиллз. Они имеют корни в Монголии и Украине. Но очень беспокоятся о судьбе нашей страны. В остальном, Джон дал свой прогноз: Мы с Украиной до конца. Будет победа над Россией. Мы отвоюем все земли — вплоть до Крыма.

На улице Руслана встретила украинку. Женщину зовут Юлия и она перебралась в США из Херсона: Украина – это мой дом, это очень мощная страна, – говорит Юлия. В Америке она почти три месяца.

Стильный мужчина в очках немного удался в историю: Я знаю, что Украина – это бывшая советская территория. Затем Украина стала независимым государством. Президент — Владимир Зеленский. Я бы сказал, что это довольно близко по площади в Техас. Католическая религия основная? Христианская.

Другой прохожий был в свое время в Украине: Я был в Одессе. Я гулял там. Это было четыре года назад. Прекрасно, но досадно, что сейчас идет война. Вторжение. Прекрасные люди. Когда я жил в Лондоне, там было много украинцев.

Женщина заявила, что знает об Украине много. Основное — это: Богатейшая почва, Гитлер пытался украсть ее на поездах.

Группа девушек, как и большинство других, признались, что знают мало, но выразили свою поддержку: Я знаю, через что они проходят, но я не знаю, почему именно. Я не смотрю новости, потому что это заставляет меня скучать, я стараюсь держаться подальше от отрицательной энергии.

Мужчина немного промахнулся в демографии: Я знаю, что там население 3 миллиона. (Удивился, когда узнал, что 40). Цвет флага — синий и желтый. Имеет границу с РФ. Это Восточная Европа. И я знаю Андрея Шевченко, футболиста.

Девушка сказала немного, в том числе то, что Украина — не часть Евросоюза. Но парень удивил. Он воскликнул наш традиционный лозунг: Слава Украина! Героям Слава!

В других видео парень сказал, что Украина – это азиатский континент, а девушки из Японии вообще такой страны не знали.

Я знаю, что они борются против российского вторжения. Возможно, это потому, что россия хочет их ресурсы. Они могут захватить всю Европу из-за ресурсов. Я знаю, что у Украины есть атомные станции, у россии также есть. Я знаю, что украинцы делают выдающееся дело. Что еще? Там может быть холодно, – говорит другой мужчина.

Компания людей выразила свое глубокое признание: Самые красивые и очень выносливые люди в Украине; Совершенно. Идет война и гибнет много невинных жизней; Они очень нуждаются в нашей помощи. Потому что они этого заслуживают, и им это нужно; Наши молитвы с вами; Это прекрасное место. У меня есть друзья из Украины. Онлайн.

Еще один из прохожих сказал, что имеет в своем классе россиян, которые поддерживают и не поддерживают "происходящее": Я знаю, что там идет большая война с россией. Я не очень знаком с украинской едой или культурой, но у меня немного россиян в моем классе. Некоторые из них против того, что происходит в этом мире. Некоторые люди за. Кроме того, у меня никогда не было возможности путешествовать в Украину, но я уверен, что полюбил бы это место.

Человек, который ничего не знал об Украине, но видел видео с танцами: Я ничего о ней не знаю, кроме одного видео с танцами. Я восхищался этим много-много лет, потому что это было очень хорошо.

Вновь упоминание об украинской земле: Что я знаю об Украине? Украина имеет плодородные земли и богатую аграрную отрасль. Мы и Европа получаем много пищи оттуда.

Я знаю немного. Я сам музыкант. Есть у Украины немного друзей. Я знаю о театре в Киеве, это один из лучших оперных театров в мире. С 18 или 17 века. И я также знаю, что Украина победит в этой войне, — говорит мужчина в колоритном костюме.

Напомним, что украинский язык становится популярным у зарубежных блогеров, пытающихся произносить украинские слова на камеру. Также у херсонской онлайн-преподавательницы произошел бум иностранных студентов, которые хотят учиться украинскому языку.