"Произошел просто бум": как учительница из Херсона учит иностранцев украинскому языку

У Инны Сопрончук в 2022 году выучились почти полтысячи студентов из разных стран

Уже почти год Украина героически отстаивает свои границы и мужественно сопротивляется стране-агрессору. Все больше людей в мире узнают нашу страну, знакомятся с ее историей, культурой и традициями, следят за событиями и мечтают посетить после победы. Без внимания не остался и украинский язык, который в 2022 году получил звание мирового тренда. Многие иностранцы проявляют интерес к его изучению.

Херсонка Инна Сопрончук – основательница онлайн-школы "Speak Ukranian", автор книги-пособия "Master Ukranian Cases" ("Опануй українські відмінки").

В свои 28 лет украинка учит иностранцев со всего мира языку Шевченко и Франко. Сочетая работу и волонтерскую деятельность, девушка помогает родному городу средствами на нужды местных жителей.

"Мои ученики очень хорошо знают, что происходит у нас, и поддерживают ВСУ"

Преподавательская деятельность Инны Сопрончук началась в 2016 году. Тогда, учась в университете, она преподавала английский в Херсоне. Поступив на магистратуру, Инна, за неимением времени, решила перейти на онлайн-формат. Зарегистрировалась на международной платформе для учителей и в графе "Языки" выбрала английский и украинский. Стало приходить много запросов от иностранцев с просьбами об обучении их языку нашего государства.

Инна попробовала, и ей это очень понравилось. Таким образом обычная случайность переросла в основную деятельность и миссию девушки по популяризации украинского языка во всем мире.

Кому-то нравится сам язык и культура нашей страны, кто-то фанатеет от украинских исполнителей и искусства, а кто-то от ароматных украинских блюд. Мотивация для обучения у каждого своя.

За 2022 год Инна выпустила около полутысячи студентов из разных стран мира. В основном – это жители США, Канады, Великобритании, Австралии.

К изучению украинского языка охотно приобщаются представители посольств, военные и бизнесмены, развивающие бизнес или имеющие партнеров в Украине.

Для лучшей коммуникации с украинцами овладевают украинским языком и волонтеры, которые собирают гуманитарную помощь, предоставляют жилье украинским беженцам и помогают адаптироваться в чужой стране.

Основной аудиторией как до, так и после полномасштабного вторжения остаются иностранцы с украинскими корнями, родные которых в свое время эмигрировали в другие страны. Эти люди с детства росли на украинских традициях: засыпали под украинские колыбельные, их дома не раз наполнялись ароматом украинского борща. И чтобы не терять эту связь с родиной, не забывать о своем происхождении, молодое поколение изучает украинский язык, следит за событиями и донатит.

"Мои ученики все следят за новостями, очень хорошо знают, что происходит каждый день у нас, переживают, помогают финансово, постоянно поддерживают ВСУ, отправляют средства…" – рассказывает Инна и добавляет, что иностранные друзья выходят на митинги и протесты в разных уголках мира: Англии, США, Австралии, Германии, Чехии и т. д.

Учеба начинается с алфавита, изучения украинских букв, слогов. Затем студенты пробуют строить простые предложения, изучают базовые слова и изречения – привет, доброе утро, добрый день, как дела и т.д. В дальнейшем – изучают базовую грамматику, читают, слушают, говорят. Приблизительно такой путь проходит каждый студент, когда начинает знакомиться с украинским языком.

Труднее всего в изучении языка для иностранцев – украинская грамматика и запоминание новых слов. Украинский очень отличается от английского, имеет разнообразие падежей, окончаний, категории рода, правила и исключения, которые достаточно сложно изучить.

Инна отмечает, что у нее есть собственные наработки и примерный план, от которого она отталкивается в своей деятельности. Но каждый студент – это отдельная личность, обладающая определенными потребностями и способностями, поэтому в процессе обучения преподавательница может корректировать программу под индивидуальные особенности.

Инна Сопрончук - основательница онлайн-школы "Speak Ukranian"

Студенты получают домашнее задание, это может быть прослушивание аудиодиалога, выполнение упражнений, тестов и т. д.

Инна говорит, что ее студенты после работы с ней получают начальный уровень и могут говорить на базовые темы (заказать еду в ресторане, совершить покупку в магазине), рассказать о себе, своей работе, хобби, мотивации в изучении языка и т. д.

"Около 700-800 слов – это то, что человек должен знать на базовом уровне, чтобы уметь общаться с носителями в реальных ситуациях, когда ты приехал в страну. И это то, чего достаточно, чтобы чувствовать себя более или менее комфортно и защищено", – говорит Инна.

В 2019 году жительница Херсона начала развивать свой Ютуб-канал. Первые полгода он не пользовался особой популярностью, количество подписчиков не превышало 100 человек. Но девушка отмечает, что много и тяжело работала над созданием качественного контента. Сегодня на канале Инны можно увидеть записанные видеоуроки, видеовлоги и интересные рубрики, где украинка знакомит своих иностранных друзей с Украиной, ее культурой и кухней. В одной из рубрик учительница готовит разные украинские блюда: борщ, вареники, пирожки. В другой – снимает собственное путешествие в Киев во время войны, показывает военную технику оккупантов, современные реалии.

"Пытаюсь давать информацию не только в контексте языка и каких-то правил, а также немного культурной составляющей, потому что она помогает больше почувствовать язык, страну, нацию. Это очень важно", — делится наша собеседница.

Так, недавно со своими учениками Инна проходила тему "Рождество", где рассказывала об украинских традициях, 12 блюдах, колядках и т. д.

За прошедший год на этот патриотический канал подписалось 30 тыс. человек, а общее количество подписчиков сегодня достигает 40 тыс. человек.

"Я вижу, что с каждым годом потребность в изучении украинского увеличивается. После начала полномасштабной войны произошел просто бум", – отмечает Инна.

Отправила тысячи долларов для помощи родному городу

Херсонка, находясь под оккупацией, собственными глазами видела, как обострялась ситуация. Город был закрыт. Ввезти гуманитарную помощь было невозможно. А потребность в лекарствах, детском питании, средствах гигиены и других необходимых для жизни вещей росла.

Знакомые девушки начали заниматься волонтерской деятельностью, и сама Инна не захотела оставаться в стороне.

"Однажды вечером я листала ленту новостей и увидела Стивена Кинга в футболке, на которой было написано "I stand with Ukraine" – "Я поддерживаю Украину". Мне пришла в голову такая идея – делать футболки, худи с разными украинскими надписями или украинской символикой", – рассказывает Инна.

Так херсонка открыла благотворительный онлайн-магазин, работающий по дропшипинговой системе. Вся продукция печатается в США и рассылается заказчикам в другие страны. По словам Инны, это очень удобно и быстро, учитывая, что покупатели магазина — именно иностранная аудитория.

Сегодня общая прибыль магазина Херсона составляет более 25 тыс. долларов, которые девушка добросовестно отправляет знакомым волонтерам в хабы. На эти средства жителям Херсона закупают гуманитарную помощь, медикаменты. А недавно Инна заказала и передала в Херсон 26 буржуек.

Сейчас школа Инны работает автоматизированно. В команде есть куратор и учителя, организующие индивидуальные занятия. Люди продолжают учить государственный язык. Инна лишь корректирует и направляет работу в нужное русло, тем временем продолжает развивать свой канал и готовится к преподаванию собственного курса в Оксфорде для британских студентов.

"Я планирую распространять свою деятельность по всему миру и выводить на более высокий уровень. Преподавать украинский язык в разных университетах мира. Возможно, будут какие-то программы, коллаборации. Возможно, можно будет здесь свои материалы перевыпустить, чтобы они могли продаваться в книжных магазинах", – делится своими планами наша собеседница.

Также девушка отмечает, что в будущем стремится вернуться на родину и открыть в столице культурный центр, где люди со всего мира смогут изучать украинский язык, посещать разные мастер-классы и ближе знакомиться с традициями и культурой нашего государства.