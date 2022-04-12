Украинская культура с начала войны в Украине засияла как твердый и ясный бриллиант

Фундаментом успешного сопротивления на всех уровнях является сформированная и развернутая в боевой порядок идентичность. Подготовкой, укреплением и развертыванием все годы нашей независимости занималась культура (тысячи юнитов), а после Майдана к процессу по-настоящему подключился и масскульт, что наверняка и стало решающим фактором. И хотя все это казалось слишком слабым и хилым на фоне циклопической экспансии московитской культурки и масскульта, однако этого оказалось достаточным, чтобы Идентичность засияла как твердый и ясный бриллиант, который с 24 февраля проходит болезненную огранку и шлифовку.

На поставленные в культурном поле вопросы КТО МЫ ТАКИЕ И ОТКУДА МЫ взялись сейчас отвечает сам народ.

На мой взгляд, сейчас буквально все свидетельствует и подтверждает простую максиму – украинская культура в основе своей является аристократической культурой. Ее глубинными инстинктами есть свобода, право, собственность и оружие. А ее краеугольным мифом есть миф рыцарский.

Это Речь Космополита восточного обряда до конца набита естественной шляхтой со всеми ее недостатками и преимуществами.