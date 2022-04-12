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Украинская культура аристократична в своей основе, она строится на рыцарском мифе - Иван Семесюк

Автор
Иван Семесюк Иван Семесюк
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Наша культура с 24 февраля проходит болезненную огранку и шлифовку Новость обновлена 12 апреля 2022, 13:14
Наша культура с 24 февраля проходит болезненную огранку и шлифовку

Украинская культура с начала войны в Украине засияла как твердый и ясный бриллиант

Фундаментом успешного сопротивления на всех уровнях является сформированная и развернутая в боевой порядок идентичность. Подготовкой, укреплением и развертыванием все годы нашей независимости занималась культура (тысячи юнитов), а после Майдана к процессу по-настоящему подключился и масскульт, что наверняка и стало решающим фактором. И хотя все это казалось слишком слабым и хилым на фоне циклопической экспансии московитской культурки и масскульта, однако этого оказалось достаточным, чтобы Идентичность засияла как твердый и ясный бриллиант, который с 24 февраля проходит болезненную огранку и шлифовку.

На поставленные в культурном поле вопросы КТО МЫ ТАКИЕ И ОТКУДА МЫ взялись сейчас отвечает сам народ.

На мой взгляд, сейчас буквально все свидетельствует и подтверждает простую максиму – украинская культура в основе своей является аристократической культурой. Ее глубинными инстинктами есть свобода, право, собственность и оружие. А ее краеугольным мифом есть миф рыцарский.

Это Речь Космополита восточного обряда до конца набита естественной шляхтой со всеми ее недостатками и преимуществами.

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