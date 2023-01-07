Рождество Христово: короткие колядки на украинском языке на любой вкус

Колядовать могут люди всех возрастов

В Рождество Христово, которое христиане восточного обряда отмечают 7 января, издавна принято колядовать. В разных регионах Украины установились свои традиции. Кто-то начинает ходить по домах с песнями сразу после появления на небе первой рождественской звезды, а где-то колядовщики стучатся в дверь с раннего утра 7 января.

"Телеграф" публикует подборку колядок на Рождество-2023 на любой вкус. Эти обрядовые песни с легкостью смогут выучить как дети, так и взрослые. Короткая колядка порадует хозяев дома и точно не утомит их. Такие стихи гарантированно добавят купюр и конфет в мешок колядовщиков!

Короткие колядки на Рождество Христово

Ой дай, Боже, святок діждати,

Підемо до діда колядувати.

А у нашого діда є багато хліба:

Два стіжки жита, а третій пшениці

На паляниці,

А четвертий гречки на гречанички,

А п'ятий вівса та й колядка вся.

Добривечір!

***

Ой, колядо-колядине!

Ішла полем господиня,

З торби жито брала,

Ниву засівала:

Вроди, Боже, жито

На довгії літа,

На щастя родині

І всій Україні.

***

Коляд, коляд, колядниця,

Добра з медом паляниця,

А без меду не така,

Дайте, дядьку, п'ятака.

Одчиняйте скриньку,

Та давайте сливку,

Одчиняйте скриньку,

Та давайте п'ятачок!

***

Открытка с колядкой

Коляда, коляда

На поличку погляда.

Там лежать ковбаси,

Вони у шанічку біжать.

Дай, бабо, ковбасу –

Літом коней попасу.

Не даси ковбаси –

Хоч сама паси.

Тексты рождественских колядок для детей и взрослых

Хтось веселий надпис вивів

На тоненькому льоду:

"Гей! Свята прийшли у гості!

Зустрічайте коляду!"

Трійка коней прудконогих

Мчить по білому сніжку —

Коляда везе в санчатах

Сто гостинців у мішку!

Чуєш, дзвоники співають:

Тілі-тілі-тілі-бом!

Ідуть ряжені на конях

Нас вітати із Різдвом!

***

Коляд, коляд, коляда!

Холод взимку не біда.

Двері швидше відчиніть,

Нас до себе запустіть!

Всі, хто є у вашій хаті,

Будуть дужі та багаті!

На городі вродять густо

І картопля, і капуста,

Помідори й огірочки

І для сина, і для дочки.

Ось промова в нас така!

Ви ж готуйте п’ятака!

***

Поздравление-колядка на Рождество

Віє вітер з гір

Та до вас у двір,

Проситься до хати

Заколядувати.

Ви його почуйте,

Смакоту готуйте!

Бога прославляйте,

Нас не забувайте!

***

Колядую, колядую,

Вашi грошi добре чую,

Смак цукерок, пирога,

Подавайте п’ятака

***

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