Рождество Христово: короткие колядки на украинском языке на любой вкус
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Колядовать могут люди всех возрастов
В Рождество Христово, которое христиане восточного обряда отмечают 7 января, издавна принято колядовать. В разных регионах Украины установились свои традиции. Кто-то начинает ходить по домах с песнями сразу после появления на небе первой рождественской звезды, а где-то колядовщики стучатся в дверь с раннего утра 7 января.
"Телеграф" публикует подборку колядок на Рождество-2023 на любой вкус. Эти обрядовые песни с легкостью смогут выучить как дети, так и взрослые. Короткая колядка порадует хозяев дома и точно не утомит их. Такие стихи гарантированно добавят купюр и конфет в мешок колядовщиков!
Короткие колядки на Рождество Христово
Ой дай, Боже, святок діждати,
Підемо до діда колядувати.
А у нашого діда є багато хліба:
Два стіжки жита, а третій пшениці
На паляниці,
А четвертий гречки на гречанички,
А п'ятий вівса та й колядка вся.
Добривечір!
***
Ой, колядо-колядине!
Ішла полем господиня,
З торби жито брала,
Ниву засівала:
Вроди, Боже, жито
На довгії літа,
На щастя родині
І всій Україні.
***
Коляд, коляд, колядниця,
Добра з медом паляниця,
А без меду не така,
Дайте, дядьку, п'ятака.
Одчиняйте скриньку,
Та давайте сливку,
Одчиняйте скриньку,
Та давайте п'ятачок!
***
Коляда, коляда
На поличку погляда.
Там лежать ковбаси,
Вони у шанічку біжать.
Дай, бабо, ковбасу –
Літом коней попасу.
Не даси ковбаси –
Хоч сама паси.
Тексты рождественских колядок для детей и взрослых
Хтось веселий надпис вивів
На тоненькому льоду:
"Гей! Свята прийшли у гості!
Зустрічайте коляду!"
Трійка коней прудконогих
Мчить по білому сніжку —
Коляда везе в санчатах
Сто гостинців у мішку!
Чуєш, дзвоники співають:
Тілі-тілі-тілі-бом!
Ідуть ряжені на конях
Нас вітати із Різдвом!
***
Коляд, коляд, коляда!
Холод взимку не біда.
Двері швидше відчиніть,
Нас до себе запустіть!
Всі, хто є у вашій хаті,
Будуть дужі та багаті!
На городі вродять густо
І картопля, і капуста,
Помідори й огірочки
І для сина, і для дочки.
Ось промова в нас така!
Ви ж готуйте п’ятака!
***
Віє вітер з гір
Та до вас у двір,
Проситься до хати
Заколядувати.
Ви його почуйте,
Смакоту готуйте!
Бога прославляйте,
Нас не забувайте!
***
Колядую, колядую,
Вашi грошi добре чую,
Смак цукерок, пирога,
Подавайте п’ятака
***
Ранее "Телеграф" рассказывал, когда в 2023 году украинцы будут отмечать Щедрый вечер и Крещение по юлианскому календарю.