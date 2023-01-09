Дети из Украины стали звездами американского талант-шоу (видео)

Украинцы пришли в эфир телемарафона, где рассказали о родственниках, которые воюют на фронте

Украинский детский коллектив Light Balance Kids выступил с неоновым шоу на популярном американском талант-шоу America's Got Talent в США. Участники запомнились украинцам еще в 2017 году, когда выступали на сцене "Україна має талант. Діти-2".

Видео с их выступлением было опубликовано еще 3 января на YouTube-канале America's Got Talent. На шоу они напомнили о войне в Украине и получили поддержку американцев и звездного жюри: Хайди Клум, Саймона Ковелла и Хоуи Мэндела.

Украинцы до сих пор продолжают завоевывать славу за границей.

Большинство участников коллектива смогли приехать на родину и в эфире телемарафона на "1+1" рассказать, что они почувствовали бешеную поддержку украинцев, которые пишут им в социальных сетях.

Они признались, что из-за полномасштабного вторжения россии 24 февраля не могли нормально тренироваться вместе, так как некоторым участникам пришлось разъехаться и все они были разбросаны по миру: кто-то поехал в Германию, кто-то остался дома. Одна девушка даже прожила под оккупацией месяц под Мотыжином Киевской области. Когда участники узнали, что они приглашены для участия в американском America's Got Talent, у них оставалось всего пять дней для подготовки. Всего в коллективе 14 участников.

Кроме того одна из девушек рассказала, что ее отец находится на фронте еще с осени прошлого года, а до этого был в территориальной обороне Киева. У одной из участниц на войне против россии погиб родной дядя.

Напомним, что всемирно известные знаменитости давно заявляют о поддержке Украины и продолжают резко высказываться против агрессии владимира путина и рф. К ним также относятся и Мадонна, которая выступила в защиту нашей страны.