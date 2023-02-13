Части украинцев выплатят 3600 гривен: как и кто может получить помощь от США

Претендовать на выплаты могут некоторые категории украинцев

Украинские семьи могут получить финансовую помощь от Соединенных Штатов. Размер выплат составляет 100 долларов или примерно 3600 гривен по официальному курсу. Рассчитывать на них могут некоторые категории граждан.

Помощь предоставляется людям из зоны активных боевых действий, а также деоккупированных/оккупированных территорий, в которых есть по крайней мере один несовершеннолетний ребенок. Об этом сообщается на сайте Gate to Ukraine. Денежные средства будут предоставляться из средств граждан.

Как получить помощь

Для получения выплат необходимо заполнить указанную на сайте форму. После того, как ваша заявка пройдет проверку, ее переведут на английский язык и разместят на сайте. Когда на запрос поступит помощь, денежные средства будут переведены на банковский счет или на карту получателя.

Также Gate to Ukraine просит украинцев после получения финансовой помощи записать небольшое видео-благодарность для спонсора.

Стоит учесть, что размер оказываемой помощи составляет 100 долларов. В перерасчете по официальному курсу НБУ это будет 3600 гривен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что некоторые украинцы могут получить помощь в виде денежных средств в размере 3 350 гривен.