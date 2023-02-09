Часть украинцев может получить 2200 гривен: на кого рассчитаны выплаты

Помощь предусмотрена для четырех категорий граждан

Некоторые украинцы могут получить денежную помощь в размере 2200 гривен в месяц от благотворительной организации Каритас. Речь идет о людях, которые эвакуировались из зоны активных боевых действий.

В офисах Каритас денежную помощь имеют возможность получить граждане, которые недавно переехали из территорий, приближенных к зоне боевых действий. Также выплаты предусмотрены для переселенцев при обустройстве на новом месте. Об этом изданию РБК-Украина рассказал директор департамента гуманитарного реагирования фонда Григорий Селещук.

Помощь в виде денежных средств предоставляется сроком на три месяца одним платежом на каждого члена семьи (максимум 4 человека). В сумме на человека выходит 6600 гривен.

Типы денежных грантов от Каритас

экстренная многоцелевая денежная помощь (2220 гривен). Ее оказывают гражданам, которые проживают в городах, приближенных к зоне активных боевых действий и только что деоккупированных территориях. Также на выплаты могут рассчитывать те лица, которые покинули опасные регионы и переехали на новое место.

стабилизационная многоцелевая денежная помощь – выплаты в течение шести месяцев. На них могут рассчитывать семьи, которые уже переселились в безопасные регионы Украины и пытаются там обустраиваться. Стоит отметить, что некоторые семьи могут обращаться за получением помощи повторно при наличии критериев уязвимости.

Кто может рассчитывать на помощь от Каритас

ВПЛ;

жители деоккупированных территорий;

граждане, жилье которых было повреждено в результате обстрелов;

лица, проживающие вблизи зоны активных боевых действий на подконтрольных Украине территориях.

Какие имеются критерии уязвимости

многодетные семьи;

люди с инвалидностью 1 и 2 группы или хроническими болезнями;

одинокие пожилые люди;

одинокие матери и родители;

беременные, кормящие матери с детьми до 3-х лет;

"Эти критерии являются маркерами приоритетности оказания помощи, то есть, в первую очередь, помощь получат люди, которые имеют социальную уязвимость и не имеют возможности самостоятельно обеспечить семью", – отметили в организации.

В их число также входят и семьи с низким уровнем дохода, и критически не покрывающие базовые потребности в медицине, воде, еде, одежде, бытовых вещах, обучении детей и т.д.

Важно добавить, что в Каритас помощь оказывают помощь только при оформлении документов в своих ячейках. У благотворительной организации имеется единая "горячая линия" 0 800 33 67 34. Обратившись по номеру, можно узнать актуальную информацию о текущих денежных программах и детали о том, как и где можно получить выплаты.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какую денежную помощь гражданам Украины предоставляет государство и международные организации во время войны и кто может рассчитывать на выплаты.