Частина українців може отримати 2200 гривень: на кого розраховані виплати

Допомога передбачена для чотирьох категорій громадян

Деякі українці можуть отримати грошову допомогу у розмірі 2200 гривень на місяць від благодійної організації Карітас. Йдеться про людей, які евакуювалися із зони активних бойових дій.

В офісах Карітас грошову допомогу мають можливість отримати громадяни, які нещодавно переїхали з територій, наближених до зони бойових дій. Також виплати передбачені для переселенців під час облаштування на новому місці. Про це РБК-Україна розповів директор департаменту гуманітарного реагування фонду Григорій Селещук.

Допомога у вигляді коштів надається строком на три місяці одним платежем на кожного члена сім’ї (максимум 4 особи). У сумі на особу виходить 6600 гривень.

Типи грошових грантів від Карітас

екстрена багатоцільова грошова допомога (2220 гривень). Її надають громадянам, які проживають у містах, наближених до зони активних бойових дій та щойно деокупованих територіях. Також на виплати можуть розраховувати ті особи, які залишили небезпечні регіони та переїхали на нове місце.

стабілізаційна багатоцільова грошова допомога – виплати упродовж шести місяців. На них можуть розраховувати сім’ї, які вже переселилися до безпечних регіонів України та намагаються там облаштовуватися. Варто зазначити, що деякі сім’ї можуть звертатися за отриманням повторної допомоги за наявності критеріїв вразливості.

Хто може розраховувати на допомогу від Карітас

ВПО;

мешканці деокупованих територій;

громадяни, житло яких було пошкоджено внаслідок обстрілу;

особи, які мешкають поблизу зони активних бойових дій на підконтрольних Україні територіях.

Які є критерії вразливості

багатодітні сім’ї;

люди з інвалідністю 1 та 2 групи або хронічними хворобами;

самотні люди похилого віку;

самотні матері та батьки;

вагітні, які годують матері з дітьми до 3-х років;

"Ці критерії є маркерами пріоритетності надання допомоги, тобто насамперед допомогу отримають люди, які мають соціальну вразливість і не мають можливості самостійно забезпечити сім’ю", — зазначили в організації.

До них також входять і сім’ї з низьким рівнем доходу. Ті, що критично не покривають базові потреби у медицині, воді, їжі, одязі, побутових речах, навчанні дітей тощо.

Важливо додати, що в Карітас допомогу надають допомогу лише при оформленні документів у своїх осередках. У благодійній організації є єдина "гаряча лінія" 0 800 33 67 34. Звернувшись за номером, модно дізнатися про актуальну інформацію про поточні грошові програми та деталі про те, як і де можна отримати виплати.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яку грошову допомогу громадянам України надає держава та міжнародні організації під час війни та хто може розраховувати на виплати.