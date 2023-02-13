Частині українців виплатять 3600 гривень: як і хто може отримати допомогу від США

Претендувати на виплати можуть деякі категорії українців

Українські сім’ї можуть отримати допомогу у вигляді коштів від Сполучених Штатів. Розмір виплат становить 100 доларів, або приблизно 3600 гривень. Розраховувати на них можуть деякі категорії громадян.

Допомога надається людям із зони активних бойових дій, а також деокупованих/окупованих територій, у яких є принаймні одна неповнолітня дитина. Про це повідомляється на сайті Gate to Ukraine. Гроші надаватимуться із коштів громадян.

Як отримати допомогу

Для отримання виплат необхідно заповнити вказану на сайті форму. Після того, як ваша заявка пройде перевірку, її переведуть англійською мовою та розмістять на сайті. Коли на запит надійде допомога, кошти будуть переведені на банківський рахунок або картку одержувача.

Також Gate to Ukraine просить українців після отримання фінансової допомоги записати невелику відеоподяку для спонсора.

Варто врахувати, що розмір допомоги становить 100 доларів. У перерахунку за офіційним курсом НБУ це буде 3600 гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деякі українці можуть отримати допомогу у вигляді коштів у розмірі 3350 гривень.