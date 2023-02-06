"Нисенитныця" и "Укрзализныця": как иностранцы произносят сложные украинские слова (ВИДЕО)

Иностранцы учат украинский язык, или же пытаются произнести сложные украинские слова, потому что их просят подписчики или друзья

Украинский язык становится популярным трендом в соцсетях. В частности, иностранцы в своих блогах пытаются произносить украинские слова, поскольку их об этом просят подписчики или друзья. Кроме того, у педагогов, преподавающих украинский язык онлайн, произошел настоящий "бум студентов".

Американка Бетони сдружилась с украинкой Анной и ведут общий канал в ТиkТok, где рассказывают о разницах в мировоззрении украинцев и американцев. Основными темами являются музыка, произношение и как оба народа показывают разные звуки: пение петухов, стук в дверь, зовут кота и т.д. Новое свое видео девушки посвятили сложным украинским словам.

Бетони с трудом попыталась произнести "Нисэнитныця" и "Укрзализныця". "Духмяный" у нее получилось неплохо, "нэпэрэлывкы", "тэрэвэныты" — удалось сказать. Также со сложностями попыталась произнести слово "филижанка". Бетони отметила, что это "so hard", то есть "так тяжело".

Итальянец Рейми Бритто ведет канал о разных странах мира и их отличиях от Италии. На этот раз комментаторы попросили прочесть вслух сложные украинские слова, с чем Рейми едва справился. Рейми попытался прочесть "зиштовхнувся", но получилось "зиштофхушня". Слово "загальноосвитний" прозвучало как "залносвитний", что Рейми засчитал, как победу.

Неожиданно блоггеру удалось произнести такие сложные слова, как "сильськогосподарськый" и "литэратурознавство". А также почти справился с "выйижджаты", "сфотографуваты" и "пидбориддя". А вот "выщэзазначэный" сначала прозвучало как "вызвы-чызнач-чызнев-ничи", "вызвы-чэняч-чэвне-чный", или "определ-нич-ничи". Напоследок Рейми извинился перед аудиторией за то, что некоторые слова у него не вышли и сказал: "Мне очень жаль".

Японец Нова, ведущий канал "Nova_in_Lviv" в TikTok, учит украинский язык и демонстрирует, как у него получается произносить некоторые слова.

В одном из своих видео продемонстрировал произношение некоторых слов в Японии и в Украине: "рамен", "вареники", "кари" и "борщ". "Рамен", "вареники" и "кари" Нова произнес – в Японии и Украине эти слова звучат почти одинаково. В случае с "борщом" на японском это прозвучало как "борсщи", но украинское "борщ" Нова тоже почти сказал. Больше всего смутило слово "гамбургер", которое на японском звучит "гамбага". Нова не скрыл своего удивления, когда услышал украинскую версию и постарался справиться с произношением.

Во всяком случае, такое внимание к украинскому языку у зарубежных блоггеров это очень приятно для Украины. Тем временем в Украине планируют включить в ЗНО экзамен по польскому языку. А вот из-за украинского языка возник скандал с женой известного украинского футболиста Руслана Малиновского, которую попросили дублировать посты на украинском.