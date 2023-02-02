В Киеве преподавательница топ-вуза из-за мовы "отправляла" студентов на фронт — уже поплатилась (аудио)

Коллектив заведения осудил действия учительницы

Громкий языковой скандал разразился в киевском Государственном торгово-экономическом университете, где преподавательница отказалась проводить лекцию на украинском языке и вела провокативные беседы со студентами насчет их участия в боевых действиях, призывая совместно с родителями пойти на фронт.

Видеозапись, на которой русскоязычная педагог киевского вуза вступает в спор с учениками, сделавшими ей замечания и призывающими доводить им знания государственной, активно распространяется в соцсети.

"Это им не то, то им не – с первого занятия. Совесть у вас есть? Ваши родители сейчас дома, с вами? Кто в окопах из ваших родителей, скажите мне? А вы почему здесь, а не на фронте? 18 лет вам есть? Почему вы не добровольцы? Я – русскоязычная – хочу спросить украиноязычных: "Почему вы сидите дома? Ваши родители почему дома сидят?", — заявила она.

После того, как ситуация получила огласку, руководство Государственного торгово-экономического университета оперативно отреагировало на нее, уволив педагогиню и отметив свою категорическую позицию по соблюдению языкового законодательства. Об этом ДТЭУ сообщило на своей странице в Facebook.

"Коллектив университета осуждает такие действия преподавателя. Администрацией университета принято решение об ее увольнении ", — говорится в публикации.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в столице задержали преподавательницу одной из столичных гимназий, которая открыто призвала к свержению властей Украины и ожидала прихода "русского мира".