У Києві викладачка топ-вузу через мову "відправляла" студентів на фронт - вже поплатилася (аудіо)

Колектив навчального закладу засудив дії викладачки

Гучний мовний скандал спалахнув у київському Державному торговельно-економічному університеті (екс-КНТЕУ), де викладачка відмовилася проводити лекцію українською мовою і вела провокативні розмови із студентами щодо їхньої участі у бойових діях, закликаючи спільно з батьками піти на фронт.

Відеозапис, на якому російськомовна педагогиня київського вишу вступає у суперечку із учнями, які зробили їй зауваження та закликали доводити їм знання державною, активно шириться у соцмережі.

"Це їм не те, те їм не – з першого заняття. Совість у вас є? Ваші батьки зараз вдома, з вами? Хто в окопах з ваших батьків, скажіть мені? А ви чому тут, а не на фронті? 18 років вам є? Чому ви не добровольці? Я – російськомовна – хочу спитати україномовних: "Чому ви сидите вдома? Ваші батьки чому вдома сидять?", — заявила вона.

Після того, як ситуація набула розголосу, керівництво вузу оперативно відреагувало на неї, звільнивши педагогиню та наголосивши на своїй категоричній позиції щодо дотримання мовного законодавства. Про це ДТЕУ повідомило на своїй сторінці у Facebook.

"Колектив університету засуджує такі дії викладача. Адміністрацією університету прийнято рішення про її звільнення", — йдеться у публікації.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у Києві затримали викладачку однієї зі столичних гімназій, котра відкрито закликала до повалення влади України і чекала приходу "руського міра".