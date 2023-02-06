“Нісенітниця” та “Укрзалізниця”: як іноземці вимовляють складні українські слова (ВІДЕО)

Іноземці вчать українську мову, або ж намагаються вимовити складні українські слова, бо їх просять підписники

Українська мова стає популярним трендом у соцмережах. Зокрема, іноземці у своїх блогах намагаються вимовляти українські слова, оскільки їх про це просять підписники. Крім того, у педагогів, які викладають українську мову онлайн, стався справжній "бум студентів".

Американка Бетоні здружилася із українкою Анною та ведуть спільний канал у ТіkТok, де розповідають про різниці у світобаченні українців та американців. Основними темами є музика, вимова та як обидва народи показують різні звуки: спів півнів, стукіт у двері, звуть кота тощо. Нове своє відео дівчата присвятили складними українським словам.

Бетоні з труднощами спробувала вимовити "нісенітниця" та "Укрзалізниця". "Духм’яний" у неї вийшло непогано, "непереливки", "теревенити" — вдалося сказати. Також зі складнощами спробувала вимовити слово "філіжанка". Бетоні зазначила, що це "so hard", тобто "так важко".

Італієць Реймі Брітто веде канал про різні країни світу та їхні відмінності від Італії. Цього разу коментатори попросили прочитати вголос складні українські слова, з чим Реймі заледве впорався. Реймі спробував прочитати "зіштовхнувся", але вийшло "зіштофхушня". Слово "загальноосвітній" прозвучало як "загалносвітній", що Реймі зарахував, як перемогу.

Неочікувано блогеру вдалося вимовити такі складні слова, як "сільськогосподарський" та "літературознавство". А також майже впорався із "виїжджати", "сфотографувати" та "підборіддя". А ось "вищезазначений" спершу прозвучало як "визви-ченяч-чевнє-чний", "визви-чинац-чинєв-нєчі", або "визви-чизнач-чизнев-нічі". На останок Реймі перепросив перед аудиторією за те, що деякі слова у нього не вийшли та сказав: "Мені дуже шкода".

Японець Нова, який веде канал "Nova_in_Lviv" у TikTok вчить українську мову та демонструє, як у нього виходить вимовляти деякі слова.

В одному зі своїх відео продемонстрував вимову деяких слів у Японії та в Україні: "рамен", "вареники", "карі" та "борщ". "Рамен", "вареники" та "карі" Нова вимовив — в Японії та Україні ці слова звучать майже однаково. У випадку з "борщем" японською це прозвучало як "борсшчі", але українське "борщ" Нова теж майже сказав. Найбільше збентежило слово "гамбургер", яке японською звучить "гамбага". Нова не приховав свого здивування, коли почув українську версію і постарався впоратися з вимовою.

У всякому разі, така увага до української мови у закордонних блогерів — це дуже приємно для України. Тим часом в Україні планують включити у ЗНО іспит з польської мови. А от через українську мову виник скандал з дружиною відомого українського футболіста Руслана Маліновського, яку попросили дублювати пости українською.