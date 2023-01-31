У ЗНО включать іспит з польської мови: Верещук розкрила подробиці

У Польщі визнаватимуть українські атестати, а в Україні — польські освітні документи

Польську мову можуть включити до списку предметів, які складатимуть на ЗНО. Польща ж, у свою чергу, готова включити українську мову як іноземну до списку навчальних предметів.

Про це розповіла міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. За її словами, освіта – один із інструментів інтеграції до європейського суспільства.

Міністр провела нараду на тему можливості здобуття освіти українцями у Польщі та поляками – в Україні. За її словами, перший крок до інтеграції в європейське суспільство — вивчення мов сусідніх країн.

"Об’єднання з поляками – запорука сталого розвитку та безпеки. Освіта та мова – головні інструменти, з яких починається таке об’єднання. Маємо переходити до конкретних дій, щоб інтегруватися в європейський простір. Перший крок – вивчення мов країн-сусідів. І цей крок має бути обопільним: поляки готові включити українську мову як іноземну до списку навчальних предметів. Водночас українська сторона має розробити стратегію складання іспитів з польської мови. І якщо для цього потрібно вносити зміни до законодавства, необхідно розпочинати цей процес вже сьогодні", – зазначила вона.

У Міносвіти мають намір розробити алгоритм, за яким зараховуватимуться результати Egzamin maturalny (польська матура) під час вступу громадян Польщі до українських вишів. Також вона зазначила, що законопроект №8228-1 має спростити механізм вступу до українських вишів поляків, а до польських — українців.

За словами Ірини Верещук, у Польщі визнаватимуть документи про базову середню освіту (атестати про закінчення 9 класу) українського зразка на рівні із результатами нашого ЗНО. Це спростить вступ до навчальних закладів Польщі українцям.

"Українська сторона відкрита до співпраці з Польщею на всіх рівнях, щоб забезпечити доступ нашої молоді до якісної європейської освіти", — резюмувала Ірина Верещук.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Польща поновила правила в’їзду для українців. Деякі вимоги під час перетину кордону змінилися.