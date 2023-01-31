В ВНО включат экзамен по польскому языку: Верещук раскрыла подробности

В Польше будут признавать украиснкие аттестаты, а в Украине — польские образовательные документы

Польский язык могут включить в список предметов, которые будут сдавать на ВНО. Польша же, в свою очередь, готова включить украинский язык как иностранный в список учебных предметов.

Об этом рассказала министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук. По ее словам, образование – один из инструментов интеграции в европейское общество.

Министр провела совещание на тему возможности получения образования украинцами в Польше и поляками – в Украине. По ее словам, первый шаг к интеграции в европейское общество — это изучение языков соседних стран.

"Объединение с поляками – залог устойчивого развития и безопасности. Образование и язык – главные инструменты, с которых начинается такое объединение. Должны переходить к конкретным действиям, чтобы интегрироваться в европейское пространство. Первый шаг – изучение языков стран-соседей. И этот шаг должен быть обоюдным: поляки готовы включить украинский язык как иностранный в список учебных предметов. В то же время украинская сторона должна разработать стратегию сдачи экзаменов по польскому языку. И если для этого нужно вносить изменения в законодательство, нужно начинать этот процесс уже сегодня", – отметила она.

В Минобразования намерены разработать алгоритм, по которому будут зачисляться результаты Egzamin maturalny (польская матура) при поступлении граждан Польши в украинские вузы. Также она отметила, что законопроект № 8228-1 должен упростить механизм поступления в украинские вузы поляков, а в польские — украинцев.

По словам Ирины Верещук, в Польше будут признавать документы о базовом среднем образовании (аттестаты об окончании 9 класса) украинского образца на уровне с результатами нашего ВНО. Это упростит поступление в учебные заведения Польши украинцам.

"Украинская сторона открыта к сотрудничеству с Польшей на всех уровнях, чтобы обеспечить доступ нашей молодежи к качественному европейскому образованию", — резюмировала Ирина Верещук.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Польша обновила правила въезда для украинцев. Некоторые требования при пересечении границы изменились.