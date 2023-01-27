В Могилянке студентам запретили общаться на языке страны-агрессора: подробности

Запрет на русский язык официально прописан в новых Правилах университета

В Национальном университете "Киево-Могилянская академия" запретили использовать русский язык. На негосударственном языке запрещено не только преподавать, но и разговаривать, причем всем.

Об этом сообщил в Фейсбуке член набсовета "Могилянки" и бывший вице-премьер Геннадий Зубко. По его словам, новое правило начинает действовать с сегодняшнего дня.

Он напомнил, что преподавателям давно запретили вести лекции на русском языке, но нынешний запрет касается даже общения между собой. Абсолютно всем членам "Могилянки" — студентам, преподавателям, административному персоналу запрещено общаться на русском языке в стенах вуза, даже между собой. Новшество прописано в Правилах внутреннего распорядка НаУКМА, которые утвердили 27 января на 40-й сессии Академической конференции университета

"В новых правилах, принимать которые толкают требования и вызовы времени, прописаны нормы по дистанционному обучению и их цифровым форматам, гибким формам рабочих графиков, учету рабочего времени и т.д. Благодарю всех, кто приобщился к разработке новых правил, что требует новая реальность, в которых сегодня приходится работать украинским вузам и всем учебным заведениям", — написал Геннадий Зубко.

Он добавил, что многие сотрудники, выпускники и ученики "Могилянки" стали на защиту Украины, среди них есть также и погибшие. Также многие преподаватели и студенты были вынуждены уехать за границу в поисках безопасного убежища. Несмотря на вызовы нынешнего времени, университет начал ряд новых проектов, с которыми можно ознакомиться на сайте НаУКМА.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Берлине русскоязычные мужчины напали на украинок. Одну из них схватили за волосы и ударили по голове.