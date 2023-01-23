Схватил за волосы и ударил: в Берлине русскоязычные мужчины напали на украинок

Беженки из Украины пострадали в конфликте с тремя мужчинами, которые разговаривали на русском языке

В центре Берлина русскоязычные мужчины напали на двух украинских беженок и ударили одну из них.

Как сообщает местная полиция, инцидент произошел в центральном районе немецкой столицы в субботу, 21 января. Согласно показаниям свидетелей, две украинки в возрасте 24 и 25 лет ехали в метро около 14:30. В вагоне также было трое мужчин, которые разговаривали между собой на русском языке. Когда они заметили украинок, они начали оскорблять их.

Когда женщины вышли из вагона на станции Alexanderplatz, один из мужчин схватил 24-летнюю девушку за волосы и ударил по голове. В конфликт вмешались свидетели, после чего нападавшие скрылись. Украинка заявила, что сразу после удара ей стало плохо, начала болеть голова, однако от медицинской помощи девушка отказалась.

Сейчас полиция проводит расследование по факту подозрения в нанесении оскорблений и телесных повреждений.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в прошлом году российскую пропагандистку и блогершу Юлию Прохорову, которая оскорбила украинок в Австрии, в ноябре депортировали в россию из Берлина. Напомним, что россиянка цеплялась на улице к двум беженкам из Украины, выкрикивая "Слава россии" и спрашивая "Чей Херсон?".