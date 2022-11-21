Поближе к болотам: оскорблявшую украинок россиянку выдворили из ЕС (видео)

Решение о депортации принял суд Германии

Женщину, похожую на российскую пропагандистку и блогершу Юлию Прохорову, о загадочном исчезновении которой сообщалось ранее, депортировали в россию из Берлина в воскресенье, 20 ноября. Об этом сообщил корреспондент The Insider из аэропорта немецкой столицы. По его словам, женщину в сопровождении правоохранителей посадили на рейс Берлин-Стамбул.

О том, что Прохорову депортировали из Германии без возможности посещать ЕС по решению суда, сообщается также на одном из Телеграм-каналов. Предлагается также видео с аэропорта.

Ранее Телеграф сообщал, что Прохорова оскорбляла украинских беженцев в Австрии. Она цеплялась на улице к двум девушкам, выкрикивая "Слава россия" и спрашивая "Чей Херсон?". Девушки ответили однозначно, что Херсон — это Украина. На это блогерша с насмешкой выдала: "Ага-ха-ха, Украина! Уже референдум проводят!"

Прохорова публиковала в соцсетях ролики с различными провокациями украинцев. Она громко включала российскую музыку и танцевала "Калинку" на 9 мая в Мюнхене во время проукраинского митинга.

Юлия Прохорова на митинге в Берлине

Помимо этого блогерша призывала россиян, живущих в странах Евросоюза, тратить энергию впустую, чтобы рф получала больше денег.

Последней каплей для правоохранительных органов Германии, вероятно, стал ролик, на котором видно, как Прохорова вытирается официальными полицейскими письмами вместо туалетной бумаги.

В октябре в съемной квартире Прохоровой в Ландсхуте, Нижняя Бавария немецкие полицейские проведели обыск. В результате выяснилось, что фанатка путинского режима живет в Германии нелегально, пишет Bild. Во время обыска удалось изъять три смартфона и ноутбук. После этого, по данным СМИ, пропагандистка была заключена под стражу.

Согласно материалам The Insider, Юлия Прохорова родилась в 1992 году в поселке Безенчук Самарской области. Через некоторое время девушка переехала в Москву. Официально она работала кассиром в магазине "Пятерочка" и параллельно числилась в микрофинансовой организации "Быстроденьги".

Ее снимки также нашли на сайте интим-услуг с пометкой "верифицированные".

Также Прохорова принимала участие в выпуске программы "Давай поженимся!" под названием "Невеста из мести. Часть 2".

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