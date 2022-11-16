Пропавшая коллаборантка губарева нашлась — но дела ее плохи

Источник рассказал, куда именно исчезла сепаратистка екатерина губарева

Не прошло и суток после того, как известный коллаборант павло губарев заявил о пропаже своей жены, как российские СМИ уже раструбили информацию о ее задержании. По данным источников, губаревой предъявили подозрение в экономических преступлениях. На данный момент проводится расследование ее незаконных деяний.

Напомним, что сообщение о пропаже коллаборантки появилось на Telegram-канале ее мужа, одного из бывших руководителей так называемой "Донецкой народной республики" павла губарева, 16 ноября около 12:00. Он сообщил, что его жена пропала и с вечера 15 ноября перестала выходить на связь. Последний раз губареву видели в здании "правительства" оккупированной Херсонщины в Геническе. С вечера ей якобы никто не мог дозвониться.

Сообщение мужа екатерины губаревой

екатерина губарева с 17 июня 2022 года занимала должность так называемого "замруководителя" захваченной оккупантами Херсонской области владимира сальдо. Она слаженно работала с российскими захватчиками и пропагандировала намерения рф объединить оккупированные территории Николаевской и Херсонской областей.

С 5 августа 2014 губарева занимала пост "замминистра иностранных дел" так называемой "ДНР" и была т.н. депутатом "народного совета "ДНР".

Напомним, что 11 ноября минобороны рф сообщило о полном выводе своих оккупационных войск из Херсона. кремлевские власти заявили, что это якобы "вынужденный шаг", который поможет сохранить жизни остаткам оккупационных войск на фоне наступления ВСУ. В тот же день в город вошла украинская армия, которую с радостью встретили местные жители.

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