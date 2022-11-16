Зникла колаборантка губарєва знайшлася — але справи її погані

Джерело розповіло, куди саме зникла сепаратистка катерина губарєва.

Не минуло й доби після того, як відомий колаборант павло губарєв заявив про зникнення своєї дружини, як російські ЗМІ вже розтрубили інформацію про її затримання. За даними джерел, губарєвій висунули підозру в економічних злочинах. Наразі проводиться розслідування її незаконних діянь.

Нагадаємо, що повідомлення про зникнення колаборантки з’явилося на Telegram-каналі її чоловіка, одного з колишніх керівників так званої "Донецької народної республіки" павла губарєова, 16 листопада близько 12:00. Він повідомив, що його дружина зникла і звечора 15 листопада перестала виходити на зв’язок. Востаннє губарєву бачили у будівлі "уряду" окупованої Херсонщини у Генічеську. Звечора їй нібито ніхто не міг додзвонитися.

Повідомлення чоловіка катерини губарєвої

Катерина губарєва з 17 червня 2022 року обіймала посаду так званого "замкерівника" захопленої окупантами Херсонської області володимира сальдо. Вона злагоджено працювала з російськими загарбниками і пропагувала наміри росії об’єднати окуповані території Миколаївської та Херсонської областей.

З 5 серпня 2014 року губарьова обіймала посаду "заступника міністра закордонних справ" так званої "ДНР" і була т.зв. депутатом "народної ради "ДНР".

Нагадаємо, що 11 листопада міноборони росії повідомило про повне виведення своїх окупаційних військ з Херсона. кремлівська влада заявила, що це нібито "вимушений крок", який допоможе зберегти життя залишкам окупаційних військ на тлі наступу ЗСУ. Того ж дня до міста увійшла українська армія, яку радо зустріли місцеві жителі.

Раніше ми писали, яка доля може чекати на колаборантів-зрадників в Україні і хто буде ліквідований наступним.