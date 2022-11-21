Ближче до болот: росіянку, що ображала українок, видворили з ЄС (відео)

Рішення про депортацію ухвалив суд Німеччини

Жінку, схожу на російську пропагандистку та блогерку Юлію Прохорову, про загадкове зникнення якої повідомлялося раніше, депортували до росії з Берліна в неділю, 20 листопада. Про це повідомив кореспондент The Insider із аеропорту німецької столиці. За його словами, жінку у супроводі правоохоронців посадили на рейс Берлін-Стамбул.

Про те, що Прохорову депортували з Німеччини без можливості відвідувати ЄС за рішенням суду, повідомляється також на одному з телеграм-каналів. Пропонується також відео з аеропорту.

Раніше Телеграф повідомляв, що Прохорова ображала українських біженців в Австрії. Вона чіплялася на вулиці до двох дівчат, вигукуючи "Слава росія" та питаючи "Чий Херсон?". Дівчата однозначно відповіли, що Херсон — це Україна. На це блогерка з глузуванням відповідала: "Ага-ха-ха, Україно! Вже референдум проводять!"

Прохорова публікувала у соцмережах ролики з різними провокаціями українців. Вона голосно включала російську музику та танцювала "Калинку" на 9 травня у Мюнхені під час проукраїнського мітингу.

Юлія Прохорова на мітинзі в Берліні

Крім цього блогерка закликала росіян, які живуть у країнах Євросоюзу, витрачати енергію марно, щоб росія отримувала більше грошей.

Останньою краплею для правоохоронців Німеччини, ймовірно, став ролик, на якому видно, як Прохорова витирається офіційними поліцейськими листами замість туалетного паперу.

У жовтні в орендованій квартирі Прохоровій у Ландсхуті, Нижня Баварія німецькі поліцейські провели обшук. В результаті з’ясувалося, що фанатка путінського режиму мешкає в Німеччині нелегально, пише Bild. Під час обшуку вдалося вилучити три смартфони та ноутбук. Після цього, за даними ЗМІ, пропагандистка була взята під варту.

Згідно з матеріалами The Insider, Юлія Прохорова народилася 1992 року у селищі Безенчук Самарської області. Через деякий час дівчина переїхала до Москви. Офіційно вона працювала касиром у магазині "П’ятірочка" і паралельно значилася в мікрофінансовій організації "Швидкогроші".

Її знімки також знайшли на сайті інтим-послуг із позначкою "верифіковані".

Крім цього, Прохорова брала участь у випуску програми "Давай одружимося!" під назвою "Наречена з помсти. Частина 2".

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