Убийство 26-летнего активиста вызвало протесты, поджоги и аресты в США (фото и видео)

Люди против строительства "Города полицейских", однако местные власти не обращают внимания на требования жителей

Америка снова в протестах и огне. В этот раз эпицентром протестов стал город Атланта (штат Джорджия) после того, как полицейские застрелили одного из активистов, которому исполнилось всего 26 лет. Погибший Мануэль Эстебан Паэс Теран выступал против строительства нового комплекса для стражей порядка — Учебного центра общественной безопасности, или, как его прозвали местные, "Город полицейских".

По данным телеканала FOX 5 Atlanta, по состоянию на 22 января в Атланте прошли серьезные стычки между участниками протеста, изначально объявленного как мирная акция, и копами. Народное недовольство было столь велико, что была сожжена одна из полицейских машин, а также повреждены несколько зданий.

Инцидент с Мануэлем Тераном, которого друзья называли "Тортугита", произошел в среду, 18 января. Полицейские, приехавшие в палаточный городок недалеко от строительства Учебного центра, требовали активистов покинуть территорию. Те отказывались и, по версии стражей порядка, начали угрожать оружием. Один из копов даже был ранен, после чего его коллеги открыли ответный огонь. Один из выстрелов стал для 26-летнего "Тортугита" смертельным.

Мануэлю Эстебану Паэсу Терану было всего 26

Сначала местные жители провели вечер-прощание со свечами, лампадами и цветами, почтив память погибшего, а затем решили действовать более решительно.

Вечер памяти Тартугиты

Уже в субботу первоначально мирный протест, где люди требовали справедливого расследования и еще раз подчеркивали невозможностью расистских взглядов, перерос в более серьезное противостояние. Вечером центр Атланты превратился в опасное место – одна из полицейских машин сгорела дотла, несколько домов были повреждены с помощью кирпичей. В результате по меньшей мере шесть человек были арестованы.

Начало еще мирного протеста

"Тартугита" стал лицом протеста

Центр Атланты вечером 21 января

"Когда группа полицейских прибыла на перекресток Эллис-стрит и Пичтри-стрит, группа внутри этой марширующей толпы решила начать совершать противоправные действия, включая разбивание окон и нападение на находившиеся в этом районе полицейские крейсеры", — заявил начальник полиции Атланты Дарин Ширбаум.

Одному из автомобилей не повезло

Кажется, местные копы такого не ожидали

Задержание нескольких протестующих в Атланте

Интересно, что часть жителей Атланты не поддерживают протесты, утверждая, что они далеки от мирных. Не всем нравится подобная категоричность в поведении протестующих, большинство из которых имели при себе не только плакаты, но и файеры и тому подобное.

Добавим, что выступающие против строительства "Города полицейских", из-за которого и произошла трагедия, считают, что копы планируют усилить свой контроль в Атланте. Также активисты убеждены, что наличие подобного комплекса окажет негативное влияние на местные леса. Теперь же к причинам, заставляющим людей выходить на протесты, добавилась еще и смерть 26-летнего "Тортугиты".

Ранее "Телеграф" рассказывал о причинах массовых протестов курдов в столице Франции. Как известно, первоначально участники акции требовали справедливости от стражей порядка после стрельбы вблизи одного из курдских культурных центров Парижа.