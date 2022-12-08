Первая казнь за протесты в Иране. Что сейчас происходит с митингами

Власть силой разгоняет людей, но до сих пор не может остановить бунт

В Иране уже три месяца продолжаются протесты, вспыхнувшие после убийства тайной полицией девушки Махсы Амини за неправильно одетый хиджаб.

Сегодня власти казнили первого протестующего Мохсена Шекари. Мужчину повесили по обвинению в нападении на члена проправительственной милиции "Басидж".

С начала протестов и Иран арестовали уже тысяч и участников протестов, среди них интеллигенция, ученые, журналисты. Однако власти до сих пор не могут остановить бунт, а люди продолжают рисковать жизнью, выходя на улицы.

Показательная потеря

Суд в Иране признал 24-летнего Мохсена Шекари виновным в "ведении войны против Бога" в соответствии с законами шариата. Мужчину приговорили к повешению за якобы блокировку улицы и ранение члена милиции "Басидж" 25 сентября (ранняя фаза протестов).

На видео с "признанием" Шекари от государственных СМИ он появился с синяком на правой щеке. Суд признал, что он использовал оружие, чтобы "намеренно убить, вызвать ужас и нарушить порядок и безопасность общества". Шекари подал апелляцию на приговор, но 20 ноября предварительное решение поддержал Верховный суд.

Его семья ждала возле тюрьмы, где его казнили. Родным не отдали тело, а назвали 2 кладбища, где он может быть похоронен. Когда они пришли туда, им сказали другое.

"Мохсен был атлетическим и сильным; Когда он увидел, что силовики атакуют протестующих, он снял ограду с обочины трассы и поставил ее посреди улицы, чтобы преградить силовикам дорогу", – рассказал дядя Мохсена, проживающий в другой стране.

Корпус стражей Исламской революции одобрил жесткую позицию суда и призвал действовать быстро и решительно. Спикер судебной власти Ирана Масуд Сеташеши объявил, что 5 человек, обвиняемых в убийстве члена "Басиджа", приговорены к смертной казни. Приговор можно оспорить.

По данным Amnesty International, 21 человеку предъявили обвинения в приговорах, предположительно предусматривающих смертную казнь. Сотни других были убиты в ходе протестов.

Представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что эта тактика иранского режима имеет целью запугать людей, подавить инакомыслие.

Пытки и умышленная жестокость

Правительство начало жестокие и часто смертельные репрессии против демонстрантов. Иранские законодатели настаивали на суровых наказаниях, чтобы попытаться подавить самые большие протесты в 1979 году.

Врачи, которые тайно лечили демонстрантов во избежание ареста, заметили, что женщины часто приходили с ранами, отличными от мужчин: полиция чаще целит в ноги, ягодицы и спину.

Стреляли с близкого расстояния десятками крошечных шариков. Выстрелы в глаза женщинам, мужчинам и детям были особенно распространены. Фотографии, предоставленные медиками изданию Guardian, показали сокрушительные раны по всему телу.

Со спины мужчины после обстрела группы полицейских изъяли около 30 шаров

Часть кампании устрашения Тегерана включала угрозы врачам, которые лечат раненых. Столкнувшись с такими опасными условиями, врач из Мазандарана сказала, что она удаляла гранулы, иногда металлические, а иногда пластиковые, с выключенным светом во избежание обнаружения.

Протестующие рискуют всем ради перемен

Сегодня власти Ирана сделали новое заявление. Начальник командования правоохранительных органов Ирана Хосейн Аштари пригрозил более решительными расправами.

Аштари сказал, что силы безопасности пока проявляли сдержанность в обращении с протестующими (эти слова противоречат оценкам правозащитных групп).

Предупреждение последовало после недель ужесточения угроз со стороны властей, что они будут жестко реагировать на любые беспорядки.

Иранские официальные лица обвиняют иностранные страны и спецслужбы в организации беспорядков, хотя они не предоставили доказательств подтверждения этого заявления.

Профессор социологии Таги Азадармаки в интервью газете Etemad сказал, что если система накажет протестующих, поведение людей станет радикальным.

"Их терпение прервется. Новости о вынесении смертных приговоров и долгосрочных заключениях опасны. Если эта тенденция сохранится, люди будут склонны к фундаменталистским изменениям", — говорит профессор.

Как сообщалось ранее, протесты в Иране продолжаются с середины сентября, причиной недовольства стало убийство полицией нравов 22-летней Махсы Амини, которую обвинили в том, что она "неправильно носила хиджаб".