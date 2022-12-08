Перша страта за протести в Ірані. Що зараз відбувається з мітингами

Влада силою розганяє людей, але досі не може зупинити бунт

В Ірані вже три місяці продовжуються протести, які спалахнули після вбивства таємною поліцією дівчини Махси Аміні за неправильно вдягнутий хіджаб.

Сьогодні влада стратила першого протестувальника, Мохсена Шекарі. Чоловіка повісили за звинуваченням у нападі на члена проурядової міліції "Басідж".

Від початку протестів і Ірані заарештували вже тисячі учасників протестів, серед них інтелігенція, вчені, журналісти. Проте влада досі не у змозі зупинити бунт, а люди продовжують ризикувати життям, виходячи на вулиці.

Показова страта

Суд в Ірані визнав 24-річного Мохсена Шекарі винним у "веденні війни проти Бога" відповідно до законів шаріату. Чоловіка засудили до повішення за нібито блокування вулиці та поранення члена міліції "Басідж" 25 вересня (рання фаза протестів).

На відео із "зізнанням" Шекарі від державних ЗМІ він з'явився з синцем на правій щоці. Суд визнав, що він використовував зброю "з наміром вбити, викликати жах і порушити порядок і безпеку суспільства". Шекарі подав апеляцію на вирок, але 20 листопада попереднє рішення було підтримане Верховним судом.

Його родина чекала біля в’язниці, де його стратили. Сім’ї не віддали тіло, а назвали 2 кладовища, де він може бути похований. Коли вони прийшли туди, їм сказали інше.

"Мохсен був атлетичним і сильним; Коли він побачив, що силовики атакують протестувальників, він зняв огорожу з узбіччя траси й поставив її посеред вулиці, щоб перегородити силовикам дорогу", – розповів дядько Мохсена, який мешкає в іншій країні.

Корпус вартових Ісламської революції схвалив жорстку позицію суду та закликав діяти швидко та рішуче. Речник судової влади Ірану Масуд Сетаєші оголосив, що 5 осіб, обвинувачених у вбивстві члена "Басіджа", засуджено до смертної кари. Вирок можна оскаржити.

За даними Amnesty International, 21 людині висунули звинувачення у вироках, які, ймовірно, передбачають смертну кару. Сотні інших були вбиті під час протестів.

Речник Держдепу США Нед Прайс заявив, що ця тактика іранського режиму має на меті залякати людей, придушити інакомислення.

Тортури і зумисна жорстокість

Уряд розпочав жорстокі, і часто смертельні репресії проти демонстрантів. Іранські законодавці наполягали на суворих покараннях, щоб спробувати придушити найбільші 1979 року протести.

Лікарі, які таємно лікували демонстрантів, щоб ті уникнули арешту, помітили, що жінки часто приходили з ранами, відмінними від чоловіків: поліція частіше цілить у ноги, сідниці та спину.

Стріляли з близької відстані десятками крихітних кульок. Постріли в очі жінкам, чоловікам і дітям були особливо поширеними. Фотографії, надані медиками виданню Guardian, показали нищівні рани по всьому тілу.

Зі спини чоловіка після обстрілу групи поліцейських вилучили близько 30 кульок

Частина кампанії залякування Тегерана включала погрози лікарям, які лікують поранених. Зіткнувшись із такими небезпечними умовами, лікар із Мазандарана сказала, що вона видаляла гранули, іноді металеві, а іноді пластикові, з вимкненим світлом, щоб уникнути виявлення.

Протестувальники ризикують усім заради змін

Сьогодні влада Ірану зробила нову заяву. Начальник командування правоохоронних органів Ірану Хосейн Аштарі пригрозив більш рішучими розправами.

Аштарі сказав, що сили безпеки поки що виявляли стриманість у поводженні з протестувальниками (ці слова суперечать оцінкам правозахисних груп).

Попередження надійшло після тижнів посилення погроз з боку влади, що вони будуть жорстко реагувати на будь-які заворушення.

Іранські офіційні особи звинувачують іноземні країни та спецслужби в організації заворушень, хоча вони не надали доказів на підтвердження цієї заяви.

Професор соціології Тагі Азадармакі в інтерв’ю газеті Etemad сказав, що якщо система покарає протестувальників, поведінка людей стане радикальною.

"Їхнє терпіння урветься. Новини про винесення смертних вироків і довгострокові ув'язнення небезпечні. Якщо ця тенденція збережеться, люди будуть схильні до фундаменталістських змін", — каже професор.

Як повідомлялося раніше, протести в Ірані тривають із середини вересня, причиною невдоволення стало вбивство поліцією вдач 22-річної Махси Аміні, яку звинуватили в тому, що вона "неправильно носила хіджаб".