"Жорсткий урок": в Ірані влада збирається стратити тисячі протестувальників

Правозахисні організації намагаються привернути увагу світу на події в країни

В Ірані вже тривалий час тривають протести мирних жителів, які призводять до все більшої кількості затриманих правоохоронними органами країни. Законодавчий орган країни Меджліс більшістю голосів ухвалив рішення про те, що слід "подати учасникам опозиційних маніфестацій жорсткий урок". Вони збираються засудити тисячі людей до смертної кари.

Про це повідомляє Іранська організація з прав людини, яка, у свою чергу, рішуче засудила заяву членів парламенту про заклик до страти протестувальників. Як зазначається, за таке рішення проголосували 227 депутатів з 290.

"Ми, народні обранці, закликаємо представників державної влади, включаючи судову, не давати пощади тим, хто оголосив нам війну і поводиться як терористи "Ісламської держави", позбавляючи людей життя та майна", – йдеться в ухвалі депутатів.

Слід зазначити, що мова йде про приблизно понад 14 тисяч затриманих внаслідок протестів осіб. Однак у листі депутатів прямо не вказується, що суди повинні засуджувати до страти активістів, але цей документ фактично розв'язує руки владі.

Законодавці назвали протестувальників "muharib", що буквально означає "воїн" арабською мовою, але в ісламському законі чи шаріаті це означає "ворог Бога" і карається смертною карою. Крім того, влада Ірану порівняла протестувальників із членами ІДІЛ, які "нападають на життя та майно людей".

Як повідомляв "Телеграф" раніше, в Ірані вбили школярку, після чого протести в країні розпалилися з новою силою, — ми розповіли, як і чому розпочалися протести, а також про вплив інших країн на ситуацію.