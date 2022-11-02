У Ірані вивісили Червоний прапор відплати: чи чекати на нову війну в країнах Перської затоки

Червоний прапор має сакральне значення

В Ірані піднято червоний прапор "Червоний прапор відплати" — багато хто побачив у цьому ознаку війни, що наближається. Прапор піднято на тлі побоювань Саудівської Аравії про напад Ірану.

Як зазначає іранське держЗМІ FarsNews Agency, червоний прапор був піднятий над куполом Джамкаран як символ помсти за кров Хаджа Касіма (Касема Сулеймані), але "цього разу цей прапор був піднятий над куполом святилища Шах-Черах як символ спраги крові для мучеників теракту в Ширазі. ".

Зазначимо, що підняття прапора після смерті Касема Сулеймані означало "оголошення" війни Іраном США. Тоді завдавалися удари по американських базах в Іраку. Що ж до підняття прапора у 2022 році, то думки розділилися. Частина вважає такий крок прирівняним до оголошення війни та кровної помсти.

Чи чекати на війну?

Що сталося у Ширазі

26 жовтня на храм мусульман-шиїтів Шах-Черах в іранському місті Шираз напали троє озброєних чоловіків. Загинули щонайменше 15 людей, ще 40 було поранено. Відомо, що нападаючі не були громадянами Ірану. Підозрюють терористів, афілійованих з ІДІЛ.

Обставини у регіоні

Ситуація розжарена — Саудівська Аравія поділилася зі США даними розвідки, що Іран готується до атаки на Саудівську Аравію. Армія США у країнах Перської затоки приведена у стан підвищеної готовності. В Ірані тривають протести і влада країни може вважати, що вони "підігріваються" з Саудівської Аравії, а також Іраку. Трохи більш як за місяць північний Ірак був атакований Іраном балістичними ракетами та безпілотниками.

Важлива деталь: на куполі мечеті Джамкаран регулярно проходить церемонія зміни прапора — полотнище червоне. На відео купол мечеті більше схожий саме на храм Шах-Чераг у Ширазі.

Святилище Шах-Черах із зеленим прапором.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що росія купує в Ірану не лише безпілотники, а й ракети. Вони для України небезпечніші за ті, які вже є в Росії.