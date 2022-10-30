"Байрактари" допоможуть: творець легендарних безпілотників придумав, як боротися з іранськими "мопедами"

Baykar разом з Roketsan хочуть спорядити "Байрактари" ракетами "повітря-повітря"

Турецький виробник безпілотних літальних апаратів Baykar планує озброїти свої Bayraktar TB2 та Akıncı ракетами "повітря-повітря" для того, щоб вони могли бути використані для боротьби проти інших безпілотників. Наприклад, таких як іранські "Shahed-136", які використовуються росіянами для ударів по об’єктах критичної інфраструктури України.

Як повідомив під час оборонної виставки SAHA Expo у Стамбулі генеральний директор компанії Халук Байрактар, його компанія уклала контракт із виробником ракет Roketsan для інтеграції зенітної ракети Sungur з ударними безпілотниками.

"Використання її (ракети Sungur, — ред.) з наших безпілотних літальних апаратів (БПЛА) як ракета класу "повітря-повітря" змінить правила гри", — додав генеральний менеджер Roketsan Мурат Ікінчі.

Зокрема, вони переконані, що використання БПЛА як платформи для боротьби з безпілотниками-камікадзе та ударними вертольотами противника дозволить значно скоротити витрати на відбиття подібних атак з повітря.

Байрактар не приховував, що подібна розробка стартувала у відповідь на масові атаки "Shahed-136" на українські об’єкти критичної інфраструктури і зазначив, що використання TB2 або Akıncı для боротьби з ними буде економічно вигіднішим, ніж використання винищувачів.

Як повідомлялося раніше, Халук Байрактар днями повідомив, що плани будівництва в Україні заводу з виробництва БПЛА Bayraktar TB2 не скасовувалися навіть з урахуванням російського вторгнення. Він висловив сподівання, що протягом двох років його будівництво буде завершено.