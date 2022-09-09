Зеленський нагородив творця "Байрактарів" високою державною нагородою

Сторони також обговорили будівництво в Україні заводу з виробництва БПЛА

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із головою компанії "Baykar" Халуком Байрактаром та вручив йому орден "За заслуги" І ступеня.

Як повідомляє пресслужба Офісу президента, під час зустрічі Зеленський обговорив з Байрактаром розвиток подальшої співпраці України та турецької компанії для посилення можливостей ЗСУ.

Крім того, сторони обговорили будівництво заводу в Україні та виробництво нової продукції з використанням вітчизняних комплектуючих.

Зазначається, що Зеленський високо оцінив внесок Байрактара у посилення можливостей Збройних сил України у боротьбі з російським агресором та вручив йому орден "За заслуги" І ступеня.

"Кожен в Україні знає, що таке "Байрактар", знає вашу компанію", — сказав Зеленський і подякував йому, а також турецькому президентові Реджепу Ердогану та громадянам Туреччини за підтримку нашої країни.

Варто нагадати, що БПЛА Bayraktar TB-2 турецького виробництва помітно вплинули на перебіг боїв в Україні, так всього за три дні, з 31 серпня по 2 вересня, два таких безпілотники змогли знищити 8 російських танків, а також одну САУ, БМП і гаубицю. цим завдавши збитків російської армії на 26,5 млн доларів.