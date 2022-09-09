Зеленский наградил создателя "Байрактаров" высокой государственной наградой

Стороны также обсудили строительство в Украине завода по производству БПЛА

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с главой компании "Baykar" Халуком Байрактаром и вручил ему орден "За заслуги" I степени.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, во время встречи Зеленский обсудил с Байрактаром развитие дальнейшего сотрудничества Украины и турецкой компании для усиления возможностей ВСУ.

Кроме того, стороны обсудили строительство завода в Украине, а также производство новой продукции с использованием отечественных комплектующих.

Отмечается, что Зеленский высоко оценил вклад Байрактара в усиление возможностей Вооруженных сил Украины в борьбе с российским агрессором и вручил ему орден "За заслуги" I степени.

"Каждый в Украине знает, что такое "Байрактар", знает вашу компанию", — сказал Зеленский и поблагодарил его, а также турецкого президента Реджепа Эрдогана и граждан Турции за поддержку нашей страны.

Стоит напомнить, что БПЛА Bayraktar TB-2 турецкого производства заметно повлияли на ход боев в Украине, так всего за три дня, с 31 августа по 2 сентября, два таких беспилотника смогли уничтожить 8 российских танков, а также одну САУ, БМП и гаубицу, тем самым нанеся ущерб российской армии на 26,5 млн долларов.