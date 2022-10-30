"Байрактары" помогут: создатель легендарных беспилотников придумал, как бороться с иранскими "мопедами"

Baykar вместе с Roketsan хотят снарядить "Байрактары" ракетами "воздух-воздух"

Турецкий производитель беспилотных летательных аппаратов Baykar планирует вооружить свои Bayraktar TB2 и Akıncı ракетами "воздух-воздух" для того, чтобы те могли быть использованы для борьбы против других беспилотников. Например, таких, как иранские "Shahed-136", которые используются россиянами для ударов по объектам критической инфраструктуры.

Как сообщил во время оборонной выставки SAHA Expo в Стамбуле генеральный директор компании Халук Байрактар, его компания заключила контракт с производителем ракет Roketsan для интеграции зенитной ракеты Sungur с ударными беспилотниками.

"Использование ее (ракеты Sungur, — ред.) с наших беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в качестве ракеты класса "воздух-воздух" изменит правила игры", — добавил генеральный менеджер Roketsan Мурат Икинчи.

В частности они убеждены, что использование БПЛА в качестве платформы для борьбы с беспилотниками-камикадзе и ударными вертолетами противника позволит значительно сократить расходы на отражение подобных атак с воздуха.

Байрактар не стал скрывать, что подобная разработка стартовала в ответ на массовые атаки "Shahed-136" на украинские объекты критической инфраструктуры и отметил, что использование TB2 или Akıncı для борьбы с ними будет более экономически выгодным, чем использование истребителей.

Как сообщалось ранее, Халук Байрактар на днях сообщил, что планы по строительству в Украине завода по производству БПЛА Bayraktar TB2 не отменялись даже с учетом российского вторжения. Он выразил надежду, что в течение двух лет его строительство будет завершено.