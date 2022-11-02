В Иране вывесили Красное знамя возмездия: ждать ли новой войны в странах Персидского залива

Красный флаг имеет сакральное значение

В Иране поднят красный флаг "Красное знамя возмездия" — многие увидели в этом признак приближающейся войны. Флаг поднят на фоне опасений Саудовской Аравии об нападении Ирана.

Как отмечает иранское госСМИ FarsNews Agency, красный флаг был поднят над куполом мечети Джамкаран как символ мести за кровь Хаджа Касима (Касема Сулеймани), но "на этот раз этот флаг был поднят над куполом святилища Шах-Черах как символ жажды крови для мучеников теракта в Ширазе".

Отметим, что поднятие флага после смерть Касема Сулеймани означало "объявление" войны Ирана США. Тогда наносились удары по американским базам в Ираке. Что же касается поднятия флага в 2022 году, то мнения разделились. Часть считает такой шаг приравненным к объявлению войны и кровной мести.

Ждать ли войны?

Что произошло в Ширазе

26 октября на храм мусульман-шиитов Шах-Черах в иранском городе Шираз напали трое вооруженных мужчин. Погибли как минимум 15 человек, еще 40 были ранены. Известно, что нападающие не были гражданами Ирана. Подозревают террористов, аффилированных с ИГИЛ.

Обстановка в регионе

Ситуация накалена — Саудовская Аравия поделилась с США данными разведки, что Иран готовится к атаке на Саудовскую Аравию. Армия США в странах Персидского залива приведена в состояние повышенной готовности. В Иране продолжаются протесты и власти страны могут полагать, что они "подогреваются" из Саудовской Аравии, а также Ирака. Чуть более чем за месяц северный Ирак был атакован Ираном баллистическими ракетами и беспилотниками.

Важная деталь: на куполе мечети Джамкаран регулярно проходит церемония смены флага — полотнище красное. На видео купол мечети больше похож именно на храм Шах-Чераг в Ширазе.

Святилище Шах-Черах с зеленым флагом

Ранее "Телеграф" сообщал, что россия закупает у Ирана не только беспилотники, но и ракеты. Они для Украины опаснее чем те, которые уже имеются у рф.