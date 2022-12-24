Столкновения с полицией и огонь: в Париже продолжаются масштабные протесты курдов (видео)

Правоохранительные органы пытаются остановить стихийные бунты в городе

В столице Франции Париже уже вторые сутки происходят массовые беспорядки, вызванные стрельбой у курдского культурного центра. Сейчас тысячи протестующих призывают к справедливости.

Они считают терактом против курдской общины убийство трех человек и ранения еще троих в преимущественно курдском квартале города, совершенных 69-летним французом, вероятно, на почве расизма. Он уже и раньше был дважды задержан полицией из-за покушений на убийства и нападения на мигрантов. Кроме того, демонстрантов возмущает то, что французские власти не могут их защитить.

Об этом сообщают многочисленные СМИ и, в частности, телеканал Aljazeera. Как отмечается, люди бросают в полицию камни, а правоохранители применяют слезоточивый газ, чтобы разогнать митинг. В основном события происходят на площади Республики, где традиционно начинаются парижские демонстрации. В ходе протеста курдов были перевернуты мусорные контейнеры и ресторанные столики, выбиты витрины на улицах.

В сети также публикуют множество видео с места событий. Пока стычки с правоохранителями продолжаются.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в Париже и других крупных французских городах футбольные фанаты устроили побоища, отмечая масштабные победы в Чемпионате мира-2022.