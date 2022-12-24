Сутички з поліцією та вогонь: у Парижі продовжуються масштабні протести курдів (відео)

Правоохоронні органи намагаються зупинити стихійні бунти в місті

У столиці Франції Парижі вже другу добу відбуваються масові заворушення, спричинені стріляниною біля курдського культурного центру. Наразі тисячі протестувальників закликають до справедливості.

Вони вважають терактом проти курдської громади вбивство трьох осіб і поранення ще трьох у переважно курдському кварталі міста, які вчинив 69-річний француз, ймовірно, на ґрунті расизму. Він вже й раніше був двічі затриманий поліцією через замахи на вбивства й напади на мігрантів. Крім того, демонстрантів обурює те, що французька влада не може їх захистити.

Про це повідомляють численні ЗМІ і, зокрема, телеканал Aljazeera. Як зазначається, люди кидають у поліцію каміння, а правоохоронці застосовують сльозогінний газ, аби розігнати мітинг. Переважно події відбуваються на площі Республіки, де традиційно починаються паризькі демонстрації. У ході протесту курдів були перевертені контейнери для сміття та ресторанні столики, вибиті вітрини на вулицях.

У мережі також публікують безліч відео з місця подій. Наразі сутички з правооохоронцями тривають.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у Парижі та інших великих французьких містах футбольні фанати влаштували побоїща, відзначаючи масштабні перемоги в Чемпіонаті світу-2022.