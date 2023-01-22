Вбивство 26-річного активіста викликало протести, підпали та арешти у США (фото та відео)

Люди проти будівництва "Міста поліцейських", однак місцева влада не звертає уваги на вимоги жителів

Америка — знову у протестах та вогні. Цього разу епіцентром протестів стало міста Атланта (штат Джорджія) після того, як поліцейські застрелили одного із активістів, якому виповнилося всього 26 років. Загиблий Мануель Естебан Паес Теран виступав проти будівництва нового комплексу для правоохоронців — Навчального центру громадської безпеки, або, як його прозвали місцеві, "Місто поліцейських".

За даними телеканалу FOX 5 Atlanta, станом на 22 січня у Атланті пройшли серйозні сутички між учасниками протесту, початково оголошеного як мирна акція, і копами. Народне невдоволення було настільки великим, що було спалено одну із поліцейських машин, а також пошкоджено кілька будівель.

Інцидент із Мануелем Тераном, якого друзі називали "Тортугіта", стався у середу, 18 січня. Поліцейські, які приїхали до наметового містечка неподалік будівництва Навчального центру, вимагали активістів покинути територію. Ті відмовлялися і, за версією правоохоронців, почали погрожувати зброєю. Один із копів навіть був поранений, після чого його колеги відкрили вогонь у відповідь. Один із пострілів став для 26-річного "Тортугіти" смертельним.

Мануелю Естебану Паесу Терану було всього 26

Початково місцеві жителі провели вечір-прощання — зі свічками, лампадами і квітами, вшанувавши пам'ять загиблого, а потім вирішили діяти більш рішуче.

Вечір пам'яті Тартугіти

Вже у суботу початково мирний протест, де вимагалося справедливого розслідування і вкотре наголошувалося на неможливості расистських поглядів, переріс у більш серйозне протистояння. Ввечері центр Атланти перетворився на небезпечне місце — одна із поліцейських машин згоріла до тла, кілька будинків були пошкоджені за допомогою цеглин. В результаті щонайменше шестеро осіб були заарештовані.

Початок іще мирного протесту

"Тартугіта" став обличчям протесту

Центр Атланти ввечері 21 січня

"Коли група поліцейських прибула на перехрестя Елліс-стріт і Пічтрі-стріт, група всередині цього маршируючого натовпу вирішила почати вчиняти протиправні дії, включаючи розбиття вікон і напад на поліцейські крейсери, які були в цьому районі", — заявив начальник поліції Атланти Дарін Ширбаум.

Одному із автомобілів не пощастило

Здається, місцеві копи такого не очікували

Затримання кількох протестувальників у Атланті

Цікаво, що частина жителів Атланти не підтримують протести, стверджуючи, що вони далекі від мирних. Не всім подобається подібна категорична у поведінці протестуючих, більшість з яких мала при собі не лише плакати, а й фаєри тощо.

Додамо, що ті, хто виступає проти будівництва "Міста поліцейських", через яке і трапилася трагедія, вважають, що копи планують посилити свій контроль в Атланті. Також активісти переконані, що наявність подібного комплексу негативно вплине на місцеві ліси. Тепер же до причин, які змушують людей виходити на протести, додалася ще й смерть 26-річного "Тортугіти".

Раніше "Телеграф" розповідав про причини масових протестів курдів у столиці Франції. Як відомо, початково учасники акції вимагали справедливості від правоохоронців після стрілянини поблизу одного із курдських культурних центрів Парижу.