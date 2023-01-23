Схопив за волосся і вдарив: у Берліні російськомовні чоловіки напали на українок

Біженки з України постраждали у конфлікті з трьома чоловіками, які розмовляли російською мовою

У центрі Берліна російськомовні чоловіки напали на двох українських біженок та вдарили одну з них.

Як повідомляє місцева поліція, інцидент стався у центральному районі німецької столиці у суботу, 21 січня. Згідно зі свідченнями свідків, дві українки віком 24 та 25 років їхали в метро близько 14:30. У вагоні також було троє чоловіків, які розмовляли між собою російською мовою. Коли вони помітили українок, вони почали ображати їх.

Коли жінки вийшли з вагона на станції Alexanderplatz, один із чоловіків схопив 24-річну дівчину за волосся та вдарив по голові. У конфлікт втрутилися свідки, після чого нападники втекли. Українка заявила, що відразу після удару їй стало погано, почала боліти голова, проте від медичної допомоги дівчина відмовилася.

Наразі поліція проводить розслідування за фактом підозри у завданні образ та тілесних ушкоджень.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що минулого року російську пропагандистку та блогерку Юлію Прохорову, яка образила українок в Австрії, у листопаді депортували до росії з Берліна. Нагадаємо, що росіянка чіплялася на вулиці до двох біженок з України, вигукуючи "Слава росії" та питаючи "Чий Херсон?".