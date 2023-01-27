У Могилянці студентам заборонили спілкуватися мовою країни-агресора: подробиці

Заборона на російську мову офіційно прописана у нових Правилах університету

У Національному університеті "Києво-Могилянська академія" заборонили використовувати російську мову. Недержавною мовою заборонено не лише викладати, а й розмовляти, причому всім.

Про це повідомив у Фейсбуці член спостережної ради "Могилянки" та колишній віце-прем’єр Геннадій Зубко. За його словами, нове правило починає діяти з сьогоднішнього дня.

Він нагадав, що викладачам давно заборонили вести лекції російською мовою, але ця заборона стосується навіть спілкування між собою. Абсолютно всім членам "Могилянки" — студентам, викладачам, адміністративному персоналу заборонено спілкуватися російською мовою у стінах вишу, навіть між собою. Нововведення прописано у Правилах внутрішнього розпорядку НаУКМА, які затвердили 27 січня на 40-й сесії Академічної конференції університету

"У нових правилах, приймати які штовхають вимоги та виклики часу, прописані норми щодо дистанційного навчання та їх цифрових форматів, гнучких форм робочих графіків, обліку робочого часу тощо. Дякую всім, хто долучився до розробки нових правил, що вимагає нова реальність, в яких сьогодні доводиться працювати українським вишам та всім навчальним закладам", — написав Геннадій Зубко.

Він додав, що багато співробітників, випускників та учнів "Могилянки" стали на захист України, серед них є також і загиблі. Також багато викладачів та студентів були змушені виїхати за кордон у пошуках безпечного притулку. Незважаючи на виклики нинішнього часу, університет розпочав низку нових проектів, з якими можна ознайомитись на сайті НаУКМА.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Берліні російськомовні чоловіки напали на українок. Одну з них схопили за волосся та вдарили по голові.