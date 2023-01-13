Мер Харкова відмовляється платити штраф за російську мову і навіть подав до суду

Мер Харкова не вперше порушує вимоги мовного закону

Мер Харкова Ігор Терехов подав до суду на мовного омбудсмена. Тарас Кремінь повторно оштрафував харківського міського голову за порушення норм мовного законодавства.

Про це у коментарі "Суспільному" повідомив представник мерії Юрій Сидоренко. Пізніше факт позову підтвердив і сам Тарас Кремень.

Штраф у розмірі 3400 гривень на Ігоря Терехова був накладений за те, що той не дотримується норм мовного законодавства і не використовує української мови. Хоча за законом, як представник влади, він зобов’язаний це робити. Представник мерії пояснив, що повноцінна суть позову йому невідома.

"Він заперечує штраф як фізична особа, а не як мер. Суть позову мені не відома, тому що він звернувся до суду як приватна особа", — сказав Юрій Сидоренко.

Відомо, що мер Харкова має намір оскаржити у суді повторну ухвалу про накладення штрафу за невикористання української мови. Перший випадок стосувався виступу Терехова російською мовою на телебаченні — за це меру винесли попередження. Однак у соцмережах мер Харкова продовжив використовувати недержавну мову спілкування, що й спричинило повторний штраф.

"Перший випадок стосувався виступу недержавною мовою на телебаченні. Наступна постанова стосувалася застосування недержавної в Telegram-каналі та на його сторінці в соцмережі. Тоді ми обійшлися попередженням. Але у зв’язку з тим, що продовжилися факти застосування недержавної, ми розглянули справу, запропонували надати пояснення, прибути для розгляду цієї справи особисто чи представнику, адвокату. Жодної реакції не було. Тому було ухвалено рішення про накладення штрафу", — сказав мовний омбудсмен.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, коли українці повністю відмовляться від російської мови. Перехід на державну мову відбудеться швидко.