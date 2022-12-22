Зробили зауваження та оголосили перерву: Саакашвілі на суді перейшов на українську

Через шум у залі суддя оголосив перерву у засіданні

Експрезидент Грузії Михайло Саакашвілі, який зараз перебуває в ув’язненні в грузинській столиці Тбілісі, під час судового засідання перейшов на українську і намагався роздягнутися. У відповідь йому пригрозили вилученням із процесу.

22 грудня у Тбіліському міському суді розпочалося засідання у справі про скасовування чи відстрочку відбування покарання Михайлом Саакашвілі. Через незадовільний стан здоров’я він приєднався до засідання дистанційної з медустанови. Про це повідомляється на сайті "Новини — Грузія".

У ході судового засідання Саакашвілі почав говорити українською мовою, на що відразу відреагував суддя, зажадавши дотримання порядку і щоб той говорив по-грузинськи. Проте той, своєю чергою, заявив, що він громадянин України.

Зазначається, що подальші виступи Саакашвілі перекладатимуть представники українського консульства.

Крім того, експрезидент Грузії підняв сорочку, щоб продемонструвати свій поганий стан здоров’я. За це йому пригрозили вилученням із процесу.

"Пан суддя, подивіться, в якому стані перебуває Михайло Саакашвілі. Він виглядає так, як бійці батальйону "Азов" після їхнього звільнення... Подивіться на результат 8-місячного лікування пенітенціарною службою", — сказав адвокат Саакашвілі.

В результаті через шум, що почався в залі, була оголошена перерва.

Нагадаємо, що раніше через тривале голодування у Михайла Саакашвілі почалися серйозні проблеми зі здоров’ям. Зокрема, виникли когнітивні порушення. Політик не може згадати навіть імена деяких своїх близьких друзів.