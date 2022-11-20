Отруїли у в’язниці? Мама та адвокат Саакашвілі зробили гучні заяви про його здоров’я

Із травня політик перебуває на лікуванні в одній із клінік Тбілісі, його цілодобово охороняють

Колишній президент Грузії Михеіл Саакашвілі, у якого нещодавно знайшли два серйозні захворювання, міг бути отруєний за час перебування у тюремному ув’язненні. Підозр у політика про таку ймовірність були давно, але лише зараз вони отримали офіційне підтвердження завдяки проведенню лабораторних аналізів.

Заяви про погіршення стану здоров’я ексочільника Грузії зробили його адвокат Валерій Гелбахіані, а також мати Саакашвілі Гіулі Аласанія. Інформацію передають видання "Новини-Грузія" та "Мтаварі архі".

Як відомо, за ґратами Михеіл Саакашвілі перебуває з жовтня 2021 року. За цей час він оголошував голодування, а також був переведений на лікування до спеціальної клініки, де перебуває під постійною охороною. Стан його здоров’я під час перебування у в’язниці значно погіршився, чому, як виявилось, є логічне пояснення.

"Усі хвороби, які є у Саакашвілі, всі симптоми можуть бути викликані цим отруєнням, — підкреслив Гелбахіані. — Він сам давно підозрював, що його отруїли, інакше б його хвороби так не розвивалися".

Опублікувати офіційні результати проведених аналізів обіцяють орієнтовно у вівторок, 22 листопада. Цілком імовірно, що отримати речовину, яка отруїла організм, політик міг не у в’язниці, а вже під час перебування у лікарні. Цю версію намагаються перевірити адвокати.

Додамо, що мати політика Гіулі Аласанія трохи докладніше розповіла про стан сина. За її словами, експертиза виявила у його крові високий вміст ртуті, а також інших важких металів. Вона впевнена, що медичне обстеження є підставою для того, щоб Михеіла Саакашвілі негайно випустили на волю.

Нагадаємо, що проти колишнього грузинського лідера на батьківщині порушили кілька кримінальних справ. Також його було засуджено загалом на дев’ять років позбавлення волі за організацію нападу на одного з депутатів, а також через нібито причетність до вбивства співробітника банку.

У Грузію Саакашвілі таємно потрапив на початку жовтня 2022 року — йому міг допомогти небайдужий до долі політика водій вантажівки, який перевозить продукти.

"Телеграф" також розповідав, що Михеіл Саакашвілі полягає у відносинах з українською нардепкою Лізою Яресько. При цьому він має маленьку дочку від однієї з грузинських співачок. За час перебування батька у в’язниці малеча значно подорослішала.