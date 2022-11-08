У Саакашвілі виявили два небезпечні захворювання — ЗМІ

Екс-президенту поставили два ймовірні діагнози

Український і грузинський політик Михайло Саакашвілі, який був затриманий у Грузії та проходить у кількох кримінальних справах, може страждати від небезпечних хвороб.

Як пише грузинське видання "Інтерпресньюс", посилаючись на слова адвоката Шалви Хачапурідзе, у колишнього президента Грузії лікарі, ймовірно, виявили туберкульоз та деменцію.

"Йдеться про ймовірні діагнози лікарів, і вони поки не остаточні, це тільки припущення, так само як і ще про 34 ймовірні захворювання у Михайла Саакашвілі", — передає видання слова адвоката.

Нагадаємо, що Михайло Саакашвілі повернувся до Грузії наприкінці вересня минулого року, де вже наступного дня його затримали грузинські правоохоронці. Політика помістили у в’язницю у місті Руставі. Відразу після затримання "Телеграф" побував у Грузії і показав, як виглядає та сама в’язниця, де утримували Саакашвілі.

Перебуваючи в місці позбавлення волі, Саакашвілі оголосив голодування, після чого був переведений до тюремної лікарні в Тбілісі, а пізніше — до військового шпиталю в Горі. 12 травня 2022 року політика помістили до громадянської клініки "Вівамед" де він і перебуває досі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те , як виглядає наймолодша дочка Михайла Саакашвілі. Дівчинка помітно підросла, поки її батько перебуває в ув’язненні.